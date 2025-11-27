Reapareció Alberto Fernández: pidió la domiciliaria para De Vido, defendió a Cristina y elogió la gestión de “Chiqui” Tapia
El expresidente Alberto Fernández volvió a mostrarse públicamente este jueves y reclamó que el exministro de Planificación Federal Julio De Vido —condenado por la Tragedia de Once— acceda a la prisión domiciliaria por su edad y por sus problemas de salud. También respaldó a Cristina Kirchner, aunque reconoció que hoy mantiene fuertes diferencias con ella. En un giro inesperado, destacó la tarea de Claudio “Chiqui” Tapia al frente de la AFA: “Ha hecho un buen trabajo”, afirmó.
En diálogo con el programa de streaming Se Viene, Fernández sostuvo: “De Vido tiene 75 años, es diabético crónico, insulino dependiente y tiene sobrados argumentos para acceder a la domiciliaria”.
El exmandatario insistió además en que existe un “ensañamiento” contra Cristina Kirchner:
“Siempre hablé de la inocencia de Cristina y de la condena que padece”, remarcó.
Volvió también sobre su vínculo con De Vido: “Lo fui a ver y lo voy a volver a ver todas las veces que sea necesario porque merece la domiciliaria”.
Sobre Cristina Kirchner, Fernández admitió que la última conversación fue durante la asunción de Javier Milei, en diciembre de 2023:
“Tenemos diferencias muy claras. No tiene sentido retomar el diálogo; hay que pensar para adelante”, afirmó, adelantando además que en su próximo libro revelará detalles de un supuesto acuerdo que lo llevó a aceptar ser candidato presidencial.
En otro pasaje de la entrevista, Fernández habló de su amor por el fútbol y por Argentinos Juniors, y sorprendió con un elogio a Tapia:
“No tengo el gusto de conocerlo, pero superó las expectativas sobre lo que podía hacer en la AFA”.
También contó que ofreció a los jugadores de la Selección celebrar en la Casa Rosada el título de Qatar 2022, aunque ellos prefirieron festejar con los hinchas en la autopista Riccheri.
Respecto de Fabiola Yañez, expareja y madre de su hijo, Fernández la calificó como “lobista”, negó haber ejercido violencia y se hizo cargo nuevamente de la foto de Olivos:
“Mi error fue no decirles que se vayan; no sabía de esa reunión”, apuntó.
Al explicar el video que Yañez difundió en su denuncia, señaló:
“Le estaba contestando a una lobista que pedía un subsidio del INCAA para una amiga. Le dije varias veces que no. El resto es falso”.
Y concluyó: “La diferencia entre Fabiola y yo es que yo nunca la grabé. Nunca armé un escenario como el que armó ella”.