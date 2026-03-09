Realizaron una jornada de sensibilización contra la violencia hacia las mujeres en Casa de Gobierno
En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, la Vicegobernación de Entre Ríos, a través del Observatorio de Géneros y Derechos Humanos, llevó adelante una nueva jornada de sensibilización contra la violencia hacia las mujeres.
La iniciativa se desarrolló mediante un stand informativo en la explanada de Casa de Gobierno, donde desde el organismo brindaron información a la ciudadanía sobre cómo realizar una denuncia ante situaciones de violencia de género o familiar, ya sea sufridas por la propia persona o por terceros. Al mismo tiempo, se ofreció un espacio de asesoramiento para quienes requirieran orientación.
La actividad se enmarcó en la línea propuesta por la Organización de Naciones Unidas (ONU) bajo el lema “Derechos. Justicia. Acción. Para todas las mujeres y niñas”, con el que se impulsa un llamado a derribar las barreras que obstaculizan la igualdad en el acceso a la justicia.