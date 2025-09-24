Realizaron allanamientos en Osprera y en la Superintendencia de Salud por los contratos millonarios con Suizo Argentina
La Justicia federal ordenó este miércoles una serie de allanamientos en la sede de la obra social del gremio de empleados rurales (Osprera) y en las oficinas de la Superintendencia de Salud (SSS), en el marco de la causa que investiga la intervención de la entidad. Según informó La Nación, la orden del juez Sebastián Casanello apunta a secuestrar documentación vinculada a los contratos con la droguería Suizo Argentina.
El operativo, encabezado por la Policía Federal, se concentra en la sede de Osprera ubicada en la calle Reconquista al 600. La medida busca recolectar pruebas sobre la relación comercial con la droguería, que en los primeros cinco meses de la intervención dispuesta por el Gobierno recibió órdenes de pago por más de $7.700 millones. Una auditoría previa había detectado que Osprera ya le debía a Suizo Argentina más de $3.000 millones.
Una trama de llamados y vínculos políticos
La investigación, dirigida por el fiscal Guillermo Marijuán, se inició a raíz de una denuncia del titular de la Uatre, José Voytenco, contra sus rivales internos. Hace dos semanas, el fiscal solicitó la indagatoria del secretario de Trabajo, Julio Cordero, del interventor en Osprera, Marcelo Petroni, y del diputado Pablo Ansaloni, entre otros.
La causa, que permanece bajo secreto de sumario, avanza sobre el análisis de los vínculos entre los implicados. Una pericia al teléfono del interventor Petroni reveló siete comunicaciones con el secretario de Trabajo Cordero y mensajes de WhatsApp que muestran una relación de confianza.
El peritaje también expuso la cercanía entre Petroni y Eduardo “Lule” Menem. En un mensaje a un empleado de la Secretaría de Trabajo, el interventor escribió: “Nosotros somos Lule y Karina”. En otras conversaciones, Petroni mencionó reuniones con Cordero, el ministro de Salud Mario Lugones, y Martín Menem en la Casa Rosada. El juez Casanello aguarda los resultados de estas medidas para definir los pedidos de indagatoria.
Frases clave SEO:
Etiquetas: