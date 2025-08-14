Maran Suites & Towers

Realizan evaluación piloto del estado nutricional en niños de comedores escolares

Redacción | 14/08/2025 | Entre Ríos | No hay comentarios

En la Escuela Bazán y Bustos de Paraná se llevó a cabo la primera instancia piloto de la evaluación nutricional impulsada por la Dirección de Comedores del Ministerio de Desarrollo Humano, en articulación con la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud (FCVyS) de la UADER.

El proyecto releva el estado nutricional de niñas y niños de 1° y 6° grado que asisten a comedores escolares en escuelas primarias públicas de la provincia, en el marco de un convenio específico firmado entre ambas instituciones.

La iniciativa, con un enfoque integral, busca promover la salud y prevenir enfermedades mediante la educación, la articulación interinstitucional y la producción de conocimiento. El trabajo conjunto permitirá generar información clave para fortalecer políticas públicas orientadas a la alimentación saludable y al bienestar infantil en Entre Ríos.

En esta primera jornada participaron, por el Ministerio de Desarrollo Humano, el secretario de Gestión Social, Pablo Omarini, y el director de Comedores, Lautaro Azzalini; mientras que por la FCVyS estuvieron el decano, Aníbal Sattler, la vicedecana, Yanina Schmidt, y el coordinador de la carrera de Enfermería, Matías Ledesma.

Omarini destacó: “Desde el Gobierno de Entre Ríos tenemos la prioridad puesta en la alimentación y en la calidad de la misma, como nos marca la ministra Verónica Berisso. Con esta jornada, ya estamos dando los primeros pasos para la detección de problemas de malnutrición y aportar información útil para mejorar la calidad de la alimentación en nuestros comedores escolares”.

Tags:, , , , , , , , , ,

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Desde Cuestión Entrerriana, te invitamos a formar parte de nuestra familia. Mandanos tus fotos y la información que quieras ver publicada.

¡Contactate!
X