Realizan evaluación piloto del estado nutricional en niños de comedores escolares
En la Escuela Bazán y Bustos de Paraná se llevó a cabo la primera instancia piloto de la evaluación nutricional impulsada por la Dirección de Comedores del Ministerio de Desarrollo Humano, en articulación con la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud (FCVyS) de la UADER.
El proyecto releva el estado nutricional de niñas y niños de 1° y 6° grado que asisten a comedores escolares en escuelas primarias públicas de la provincia, en el marco de un convenio específico firmado entre ambas instituciones.
La iniciativa, con un enfoque integral, busca promover la salud y prevenir enfermedades mediante la educación, la articulación interinstitucional y la producción de conocimiento. El trabajo conjunto permitirá generar información clave para fortalecer políticas públicas orientadas a la alimentación saludable y al bienestar infantil en Entre Ríos.
En esta primera jornada participaron, por el Ministerio de Desarrollo Humano, el secretario de Gestión Social, Pablo Omarini, y el director de Comedores, Lautaro Azzalini; mientras que por la FCVyS estuvieron el decano, Aníbal Sattler, la vicedecana, Yanina Schmidt, y el coordinador de la carrera de Enfermería, Matías Ledesma.
Omarini destacó: “Desde el Gobierno de Entre Ríos tenemos la prioridad puesta en la alimentación y en la calidad de la misma, como nos marca la ministra Verónica Berisso. Con esta jornada, ya estamos dando los primeros pasos para la detección de problemas de malnutrición y aportar información útil para mejorar la calidad de la alimentación en nuestros comedores escolares”.