Realizan controles de salud gratuitos en cuatro puntos de Mar del Plata
El Programa “Salud en tu barrio” funcionará desde este lunes 19 al viernes 23 en cuatro puntos de Mar del Plata, de 9 a 14. Uno de los dispositivos es el CAPS La Peregrina, ubicado en Ruta 226 kilómetro 17. Allí se realizará vacunación de calendario, antigripal y COVID, testeos de VIH y Sífilis, gestión de turnos para especialidades en Centros de Salud y charlas de concientización sobre dengue.
El lunes y martes se realizarán controles odontológicos. El jueves y viernes se desarrollarán talleres de odontopediatría, orientados a la promoción del cuidado de la salud bucal y controles odontológicos para niños y niñas.
Además, de lunes a viernes se efectuarán castraciones de animales, debiendo presentarse con la mascota antes de las 8. Desde la Dirección de Zoonosis recuerdan que para garantizar la accesibilidad de las castraciones se admitirá sólo un animal por persona.
El lunes, miércoles y viernes, el dispositivo estará en Plaza España (Libertad y la Costa), donde se realizará vacunación de calendario, testeos de VIH y Sífilis, gestión de turnos para los Centros de Salud, además de charlas sobre tenencia responsable y concientización sobre dengue. Cabe destacar que el lunes 19 se brindará asesoramiento en RCP y los días miércoles y viernes, funcionará también el Móvil Odontológico.
El martes, el dispositivo se trasladará al playón de la Iglesia Catedral, manteniendo las prestaciones de vacunación de calendario, testeos de VIH y Sífilis, gestión de turnos para los Centros de Salud y charlas de promoción y prevención.
En tanto, el jueves, la atención se desarrollará en Plaza Colón, donde además de los servicios habituales, estará presente el Móvil Odontológico.
Por otra parte, el Consultorio Móvil de Atención Médica, para atención a mayores de 18 años, funcionará de 9 a 14, el martes 20 en el playón de la Iglesia Catedral, el miércoles 21 en plaza España y el jueves 22 en plaza Colón.