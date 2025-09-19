Realizan acciones de la Cámara de Diputados para fortalecer la integración de la comunidad Sorda
En Argentina, cada 19 de septiembre se celebra el Día de la Persona Sorda, en conmemoración de la fundación del primer Instituto Nacional destinado a su educación.
En este marco, Marcela Ríos, integrante del equipo de Lengua de Señas Argentina (LSA-E) de la Cámara de Diputados, junto a la intérprete Jazmín Vieytes, visitaron Radio Diputados para compartir el valor de esta fecha y la importancia de la primera visita guiada pensada para estudiantes Sordos.
“En este Mes Azul, como lo llamamos, buscamos generar actividades de visibilización, compartir con la familia y los amigos todo lo que hace a nuestra comunidad Sorda, y dejar un legado a las futuras generaciones”, explicó Ríos.
Sobre la Lengua de Señas, aclaró que “si bien existe un sistema internacional, que funciona como una lengua común de contacto, cada país tiene la suya propia, de la misma manera en que existen distintos idiomas”.
Uno de los momentos más significativos fue la experiencia de estudiantes de la Escuela de Educación Integral N° 7 Edith Fitzgerald, quienes realizaron por primera vez una visita guiada en la Legislatura, acompañados por intérpretes. “Recorrer el recinto, conocer cómo se trabaja en la Legislatura y luego visitar el Museo de Casa de Gobierno fue muy significativo. Hasta hoy, eso era inaccesible para las personas Sordas, así que poder hacerlo es algo muy importante”, valoró Ríos.
Al referirse a la efeméride del 19 de septiembre, recordó que la fecha evoca la creación, en 1885, del primer Instituto Nacional para niños sordomudos, al que luego se sumó un anexo para niñas. “En esas instituciones, la educación se basaba en una perspectiva oralista, pero en los recreos la lengua de señas circulaba, aunque no estuviera permitida. Esos niños, al crecer, se reencontraron en distintas asociaciones y unificaron las señas, dando origen a la lengua que conocemos actualmente”, detalló.
En cuanto a los conceptos, Ríos subrayó la necesidad de erradicar términos inapropiados: “Hay que evitar decir sordomudo. Las personas Sordas hablamos, de otra forma, pero hablamos. Tenemos una lengua completa. Lo correcto es decir Sordo o persona Sorda”. Además, señaló la importancia de que los intérpretes tengan mayor visibilidad en las transmisiones: “El recuadro donde aparece el intérprete suele ser demasiado chico y demanda mucho esfuerzo para comprender bien las señas”.
Finalmente, planteó los desafíos de la comunidad: “Aspiramos a lograr la presencia de intérpretes en todos los ámbitos: en la justicia, en las instituciones de salud o en las escuelas comunes. Eso es fundamental para reforzar nuestra accesibilidad”.