Realidad dolorosa… Entre Ríos, una de las provincias más comprometidas con la pobreza
La pobreza en Argentina continúa siendo un problema extendido, con marcadas diferencias entre regiones y ciudades. Según el informe del Indec correspondiente al primer semestre de 2025, el 31,6% de las personas se encontraba por debajo de la línea de pobreza, mientras que el 6,9% no alcanzaba la canasta básica alimentaria, quedando en situación de indigencia. En términos absolutos, esto representa 9,45 millones de personas pobres, de las cuales 2,05 millones son indigentes.
En comparación con el segundo semestre de 2024, la pobreza descendió 6,5 puntos porcentuales, y la indigencia bajó 1,3 puntos, impulsada por un incremento del 26,3% en los ingresos familiares, superior al aumento de las canastas básicas, que fue de 13,2% en la alimentaria y 12,3% en la total.
Mapa de la pobreza por regiones
El Noreste (NEA) registró los peores indicadores, con un 39% de personas pobres, destacando Gran Resistencia (48,1%), Corrientes (37,4%), Formosa (28,3%) y Posadas (38,1%).
En Cuyo, los valores también fueron altos: Gran Mendoza 33,5%, Gran San Juan 36% y Gran San Luis 30,3%.
El Noroeste (NOA) mostró un promedio de 31,2%, con ciudades como Gran Tucumán-Tafí Viejo (30,8%), Jujuy-Palpalá (31,2%), Gran Catamarca (34%), La Rioja (32,4%), Salta (29,5%) y Santiago del Estero-La Banda (32,5%).
En la región Pampeana, la pobreza promedio fue de 30,5%, con casos destacados como Concordia (49,2%), Gran La Plata (35,2%), Gran Santa Fe (35,8%) y San Nicolás-Villa Constitución (34,5%), mientras que Gran Rosario (28,1%), Gran Córdoba (29,5%), Gran Paraná (29,9%), Mar del Plata (27,5%), Bahía Blanca-Cerri (23,5%), Río Cuarto (24,4%) y Santa Rosa-Toay (25,6%) se ubicaron por debajo del promedio.
En el Gran Buenos Aires, la pobreza llegó al 31,5%, con Ciudad Autónoma de Buenos Aires (15,1%) y partidos del conurbano (35,3%). La Patagonia mostró la menor incidencia del país, 27%, con valores más bajos en Ushuaia-Río Grande (22,3%) y niveles intermedios en Viedma-Carmen de Patagones (26,7%), Comodoro Rivadavia-Rada Tilly (26,9%), Neuquén-Plottier (26%), Rawson-Trelew (30,1%) y Río Gallegos (32,3%).
Caída generalizada de la pobreza
Entre el primer semestre de 2024 y el mismo período de 2025, varias ciudades mostraron descensos importantes:
- Formosa: del 67,6% al 28,3%
- Ushuaia-Río Grande: del 48,6% al 22,3%
- Gran Resistencia: del 76,2% al 48,1%
- Gran Tucumán-Tafí Viejo: del 55,8% al 30,8%
- Río Cuarto: del 54,3% al 24,4%
- Gran Córdoba: baja de 20 puntos porcentuales
Impacto en los más jóvenes
El estudio evidencia que la pobreza afecta con mayor intensidad a los más jóvenes: el 45,4% de los menores de 14 años vive en hogares pobres, mientras que el 37% de los jóvenes de 15 a 29 años y el 27,7% de los adultos de 30 a 64 años se encuentran en esa situación. Entre los mayores de 65 años, el índice fue de 10,8%.
Los ingresos de los hogares pobres estuvieron 37% por debajo de la canasta básica total, y los de los indigentes, 37,9% por debajo de la canasta alimentaria, evidenciando dificultades para cubrir necesidades esenciales incluso con ingresos regulares.
El Indec también destaca que la pobreza es más alta en aglomerados de menos de 500.000 habitantes (32,4%) frente a 31,4% en ciudades más grandes, reflejando disparidades no solo regionales, sino también según el tamaño de los centros urbanos.
