Raúl Jalil: “Los bonaerenses dieron un mensaje claro en las urnas que el Gobierno no puede desatender”
La Coalición Justicialista Fuerza Patria se impuso en el principal distrito del país y ganó en seis de las ocho secciones; la caída fue más dura de lo esperado para la Casa Rosada y el presidente queda debilitado de cara a octubre. Los gobernadores argentinos vienen manifestándose con claridad y el mandatario de Catamarca, Raúl Jalil, hasta hoy aliado de Milei, no dudó en destacar el mensaje del electorado.
“Hoy los bonaerenses dieron un mensaje claro en las urnas que no se puede desatender. Gobernar es escuchar y decidir. Argentina requiere consensos para dar pie al crecimiento, el desarrollo, la seguridad y la paz social”, consideró Jalil.
— Raúl Jalil (@RaulJalil_ok) September 8, 2025
“Por eso las provincias del interior productivo también tienen que ser parte del diálogo que la gente pide”, reflexionó el gobernador catamarqueño.
“Quiero felicitar al peronismo bonaerense por su unión y compromiso, y a Axel Kicillof por una gran elección en toda la Provincia de Buenos Aires”, concluyó.