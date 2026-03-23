Raro… En dos días, Entre Ríos y otras diez provincias recibieron el doble de ATN’s que en el resto del año
Las relaciones fiscales entre la Nación y las provincias tuvieron el jueves y el viernes pasado una alteración inesperada en el flujo de ATN (Aportes del Tesoro Nacional), que abruptamente en el término de 48 horas casi duplicó al transferido en los 77 días anteriores. Entre el jueves 19 y el viernes 20 de marzo, el Ministerio del Interior transfirió $47.000 millones de ATN.
Hasta entonces había girado por ese concepto un total de $27.000 millones, es decir que en los dos últimos días hábiles de la semana pasada se concentró el 63,5% de las transferencia por ese rubro en lo que va de 2026.
Las provincias beneficiadas con las transferencias de esos dos días fueron Corrientes ($8.000 millones), Mendoza ($7.000 millones), Entre Ríos ($6.000 millones), Misiones ($5.500 millones), San Juan y Chaco ($4.000 millones cada una), Salta ($3.500 millones), Catamarca y Chubut ($2.500 millones en cada caso), Jujuy y Neuquén (ambas con $2.000 millones).
Los motivos de intempestivo incremento en el reparto de ATN, en un contexto de caída de la recaudación y necesidad de reforzar las variables para asegurar en equilibrio fiscal, no fueron explicados de manera oficial en Casa Rosada, más allá de que podrían entenderse por tratarse de las denominadas transferencias no automáticas, que no están sujetas a criterios específicos de distribución.
En ámbitos relacionados con el manejo de las relaciones fiscales y financieras entre Nación y provincias, advirtieron que podría haberse tratado de un “reconocimiento” a las gestiones de los gobernadores de las provincias favorecidas en las votaciones en Diputados y el Senado que derivó en la sanción de la ley de Modernización Laboral.
Los ATN se integran con el 1% de la masa de recursos del régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, según la ley 23.548, aunque a diferencia del 99% restante, no están sujetos a criterios de distribución automática predeterminados.