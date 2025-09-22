Randazzo criticó la suspensión de retenciones: “Es una medida electoralista que busca conseguir dólares”
El diputado nacional y candidato de Provincias Unidas, Florencio Randazzo, cuestionó la decisión del Gobierno Nacional de suspender las retenciones a los granos hasta el 31 de octubre, señalando que la medida contradice el discurso oficial de ajuste fiscal.
“Esta medida tendrá un impacto fiscal de 2.000 millones de dólares. ¿No era que no había plata para los jubilados, para el Garrahan y para las personas con discapacidad?”, planteó Randazzo en declaraciones radiales.
El legislador consideró que la iniciativa persigue un objetivo meramente electoral: “La baja temporal de retenciones es una medida electoralista que busca conseguir dólares. No es una política que promueva la inversión ni el desarrollo del sector”.
Además, subrayó que el beneficio no alcanzará a todos los productores: “Esto favorece a quienes retuvieron el cereal. Los pequeños y medianos ya liquidaron”.
Finalmente, el dirigente opositor cerró con una crítica a la gestión nacional: “Estamos ante un gobierno que dice no tener recursos para atender prioridades básicas, pero sí los tiene para tomar decisiones de corto plazo para llegar a las elecciones”.