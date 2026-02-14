Ramiro Reiss: “El 2026 va a ser un año muy desafiante”
El presidente del Consejo Económico de Entre Ríos, Ramiro Reiss, reflexionó que: “El año pasado tuvo un nivel de actividad retraído con una gran competencia y un costo financiero alto que produjo en la gran mayoría de las empresas, no en todos los sectores, pérdida de rentabilidad muy grande, a niveles en algunos sectores que no son sustentables”. Sin embargo, consignó: “Muchos de los colegas empresarios están hablando de que en el 2026 tienen en sus planes crecer, en lo que consideran será un año muy desafiante”.
“La mayoría de los colegas con quienes venimos hablando tiene la visión de que este año va a ser algo mejor de lo que fue el año pasado, pero para esto se tiene que dar una serie de variables: tiene que continuar el proceso de desinflación que viene teniendo el país en estos últimos dos años, se tiene que seguir consolidando la solvencia fiscal y el superávit fiscal del gobierno que permita mantener precisamente este proceso de desinflación, que permita poder seguir acumulando reservas, que eso baje el riesgo país y que las tasas de interés bajen para que las empresas puedan tener un costo de financiamiento de inversiones mucho más bajo y que el consumidor pueda acceder a créditos precisamente para consumos a una tasa mucho más accesible y razonable para que la economía vuelva a tomar algo de impulso”, pormenorizó Reiss.
A ello añadió: “A nivel nacional hay otros sectores que como, energía y minería, vienen tirando muy fuerte, pero eso en nuestra provincia no lo tenemos. pero sí tuvimos el campo empujando fuerte, con muy buenos rendimientos; no resultados económicos, pero sí rendimientos lo que generó un movimiento de inversión: los contratistas, la siembra, la cosecha que fue muy buena, lo que implica el transporte de esos granos, hubo un nivel de actividad y eso derrama en la actividad general de la provincia, más allá que no tuvieron resultados económicos muy importantes”.
Advirtió no obstante que: “No creo que el consumo vaya a ser el motor del crecimiento, me encantaría, porque el consumo, obviamente que es sustentable, es lo que hace mejorar la calidad de vida de la población. No lo veo hasta que las tasas de interés no bajen algo más”.
En diálogo con el programa Lo Que Queda del Día, en Oíd Mortales Radio de Concordia, Reiss puso de relieve: “En nuestro rubro particular que es la venta de vehículos, en el país el año pasado el crecimiento fue de un 48%, en Entre Ríos fue mayor al 50%, en enero a nivel país se cayó un 5% y Entre Ríos subió el 1,5%, entonces se espera también un crecimiento. Prevén las fábricas entre un 5% y un 10% de crecimiento, entonces algo más de actividad puede haber, eso no significa que para el empresariado mejore los números, porque hay tanta competencia y hay una apertura económica que genera tanta competencia, que uno tiene que resignar muchísimo los márgenes hasta trabajar a quebranto o al costo para poder competir y seguir en esta dinámica de la economía”.
Reconoció las dificultades particulares de Entre Ríos para la recuperación del consumo por la alta dependencia del sector público, que viene arrastrando una pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación. y alertó que: “También se parte de que hay una cantidad de empleados públicos en relación al total de la población, que en la comparación de empleados públicos cada mil habitantes de la Región Centro, (Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba), nosotros lamentablemente tenemos una relación mucho mayor en Entre Ríos que en el resto de las provincias y no hay una razón para ello, genuina, para decir necesitamos esta cantidad de empleados públicos para los servicios que brinda y eso que hace que la provincia no tenga los recursos para poder pagar mayores sueldos a la cantidad de empleados públicos que tiene”.
Y precisó: “Si la provincia pudiera ser más eficiente y tener la cantidad de empleados que realmente necesita para el funcionamiento, y sin quitar presupuesto, podría pagar mayores sueldos a cada uno. Hoy la provincia todavía con el déficit de la Caja de Jubilaciones y la inflexibilidad de los costos que tiene, porque por ley y la estabilidad laboral no puede modificar esta estructura que viene desde hace muchísimos años. Y eso también hace que le sea más difícil bajar impuestos que permita que las empresas tengan más rentabilidad para invertir”.
Por otra parte, profundizó: “Acá lo que tenemos que pensar los entrerrianos y toda la sociedad es cómo generamos las condiciones para que el empresariado pueda invertir y necesite más fuentes de trabajo para que la gente que se inicia en el mercado laboral o que está trabajando en un lugar público, que como bien vos decís los sueldos son bajos, el tema es qué valor agregado generan, puedan ir al sector privado donde se puede generar y ahí es donde se genera el círculo virtuoso: sueldos más altos, más consumo, más necesidad de trabajo, más pago de impuestos por lo que se genera y ese es el gran desafío que tiene la provincia de reemplazar el empleado público por el privado, pero para eso hay que generar las condiciones, para que el privado se anime. Y ahí está el tema de la importancia de la modernización de la ley laboral”.
Reiss se refirió también a la litigiosidad de Entre Ríos y consideró: “También algo muy importante es la cuestión de la legislación, más que nada la judicialización laboral y los fallos que muchas veces digo que están con criterios del siglo pasado, por las leyes y la Jurisprudencia que hay que modificar para precisamente poder cambiar esta cuestión estructural que tiene la provincia que nos tiene empantanado hace tanto tiempo y no permite explotar todo el potencial que tiene”.
Lo Que Queda del Día le preguntó si está de acuerdo con la garantía constitucional de estabilidad del empleo público. Consideró que: “Cuando se puso era un momento político donde pasaba esto de que asumía un gobierno nuevo y limpiaba totalmente el resto. Creo que hoy no es así y hoy lo que hay que pensar es que cada uno si uno genera valor en su trabajo no deberías tener esa preocupación, pero bueno eso creo que hoy es una utopía. Creo que la madurez de los políticos no nos ha demostrado esa tranquilidad, entonces yo veo hoy difícil poder sacar (la garantía) porque creo que no se ha logrado la madurez política para que sin esa ley se mantenga y que no sea extorsión política. Me gustaría pero no lo veo”.
Añadiendo en referencia a ello: “Ahí tiene que estar la Justicia avalando la estabilidad de un empleado que trabaja, que cumple con los días, con los horarios, con su trabajo y si es responsable y hay un cambio político en el gobierno, sí mantener la estabilidad. Ahora un empleado que falta en forma reiterada, que no cumple con su tarea, hoy un proceso de quitarle esa estabilidad laboral, hacer un sumario para poder echarlo, es dificilísimo y la Justicia no te ayuda en nada, entonces eso sí, si va relacionado a ese punto comparto, hay que facilitarlo en el sentido de que empleado que no cumple, se le puede hacer un sumario sencillo, fácil, ágil y que no lleve tiempo y que la Justicia no intervenga poniendo trabas en el cual te demora o te imposibilita”.
Por último, tributó una opinión sobre el rol de los gremios: “Hay algunos sindicatos que dicen ‘nosotros defendemos los derechos de los trabajadores, pero no defendemos los trabajadores que se quieren abusar’, entonces… ese es el cambio que tiene que haber desde la Justicia, desde los sindicatos y los trabajadores mismos. La estabilidad no puede estar para bancar gente que se abusa y que no trabaja”.
Fuente: Redes de Noticias – https://www.redesdenoticias.com.ar/ramiro-reiss-el-empresariado-entrerriano-ve-el-2026-con-moderado-optimismo/