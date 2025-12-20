Racing lo convenció: ¡Costas no se va!
Hincha, mascota de un equipo hiper campeón, jugador, capitán, campeón, director técnico, campeón como entrenador. Gustavo Costas es Racing y por eso renovará su vínculo con la Academia hasta 2028. Dijo que sí. Respondió de manera afirmativa, traccionado por su corazón pintado de celeste y blanco.
Gustavo Costas le contestó a Diego Milito, el presidente de Racing, y le confirmó que aceptará la oferta para ser el entrenador de la Academia hasta 2028, cuando finalice el mandato del Príncipe como titular de la institución.
Recordemos que el presidente Albiceleste le había ofrecido por primera vez la renovación después de la eliminación de la Copa Libertadores ante Flamengo, pero Costas agradeció el gesto en ese momento aunque su respuesta fue enfocarse en el cierre del torneo local.
Una vez definido el Torneo Clausura 2025, con la caída por penales ante Estudiantes de La Plata en Santiago del Estero, el exfutbolista sorprendió con una suntuosa oferta de un contrato por tres temporadas. Pero como el tema económico no estaba del todo resuelto, el laureado DT estudió los números y en plenas vacaciones, respondió que sí.
Con la continuidad de Costas ya asegurada, la Secretaría Técnica encabezada por Sebastián Saja ahora empezarán a definir el plantel que la temporada que viene jugará los torneos locales, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana.
De esta manera, Costas buscará retener a Facundo Cambeses, Gabriel Rojas, Santiago Sosa, Juan Nardoni y Maravilla Martínez, los jugadores más destacados de un conjunto que afrontó el 2025 hasta último momento pero solo cosechó la Recopa Sudamericana, al vencer de manera contundente a Botafogo.