Racing busca zafar la mufa ante el “Pincha”
Racing enfrentará a Estudiantes de La Plata en la final del Torneo Clausura 2025 con el desafío de cortar una racha adversa que se profundizó durante el ciclo de Gustavo Costas. El equipo de Avellaneda acumula cuatro partidos sin ganar al Pincha bajo su conducción y apenas registra un empate en esa serie.
Con este panorama que generó preocupación entre los hinchas, la Academia llegará a la definición del sábado en Santiago del Estero con la obligación de quebrar un patrón que acompaña al ciclo Costas desde su inicio: no logra vencer a Estudiantes. Será la quinta oportunidad para hacerlo en esta etapa del entrenador.
Desde su regreso en 2024, Costas enfrentó cuatro veces al equipo dirigido por Eduardo Domínguez y obtuvo un solo empate. El primer cruce terminó 0-0 en La Plata, pero luego llegaron tres derrotas consecutivas que marcaron el rumbo del historial reciente. La más resonante fue el 5-4 del torneo 2024, un golpe que dejó a la Academia —recién campeona de la Sudamericana— prácticamente sin chances de disputar la Liga Profesional que terminó ganando Vélez.
En 2025, la tendencia continuó: derrota 2-0 en el estadio UNO con goles de Santiago Ascacibar y Gabriel Neves, y luego un 1-0 en el Cilindro con tanto de Guido Carrillo, que volvió a convertir tras una extensa sequía en el fútbol argentino.
Un historial reciente dominado por el Pincha
La mala racha no se limita al ciclo actual. De los últimos 10 enfrentamientos, Racing solo ganó uno: el 2-1 por la Copa de la Liga 2023 con goles de Gonzalo Piovi y Juan Fernando Quintero, mientras Mauro Méndez descontó para Estudiantes.
En ese lapso, el Pincha se impuso en cuatro oportunidades —las últimas tres ante Costas— y hubo cinco empates. El detalle de la serie evidencia el dominio platense:
- 20/12/2020 – Copa Diego Maradona: Estudiantes 1 – Racing 1
- 28/02/2021 – Copa de la Liga: Estudiantes 0 – Racing 0
- 03/10/2021 – Liga Profesional: Racing 1 – Estudiantes 1
- 09/09/2022 – Liga Profesional: Estudiantes 1 – Racing 0
- 08/07/2023 – Liga Profesional: Estudiantes 0 – Racing 0
- 03/09/2023 – Copa de la Liga: Racing 2 – Estudiantes 1
- 05/02/2024 – Copa de la Liga: Estudiantes 0 – Racing 0
- 01/12/2024 – Liga Profesional: Racing 4 – Estudiantes 5
- 03/02/2025 – Torneo Apertura: Estudiantes 2 – Racing 0
- 26/07/2025 – Torneo Clausura: Racing 0 – Estudiantes 1
La final del sábado no solo definirá al campeón del Clausura, sino que también representará la oportunidad para que Racing corte una de sus rachas más incómodas de los últimos años.