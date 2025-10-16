Racing anuncia a Nike como nuevo sponsor técnico a partir de 2026
Después de casi una década, Racing Club cambiará de marca de indumentaria. Este jueves, el club confirmó que dejará Kappa y desde 2026 contará con Nike Internacional como nuevo sponsor técnico. La firma estadounidense diseñará la camiseta oficial, que se estrenará a más tardar en abril del próximo año.
El presidente Diego Milito viajó especialmente a Portland, Estados Unidos, para firmar el acuerdo con Federico Tortora, director comercial de Nike, por las próximas tres temporadas, aunque desde la dirigencia manifestaron que buscan una alianza a largo plazo.
Entre las prioridades del exdelantero al asumir la conducción del club estaban ganar la Copa Libertadores, reformar el Cilindro y cerrar un nuevo acuerdo de indumentaria como parte del “salto de calidad” que prometió en su campaña. Tras analizar opciones como Nike y New Balance, Racing se inclinó por la marca que Milito vistió en el Inter de Milán, que actualmente usan jugadores como Lautaro Martínez y que patrocina a clubes como Barcelona y Chelsea.
El acuerdo con Nike traerá mejoras económicas para el club y un mayor volumen de ventas de indumentaria, aprovechando la red de locales comerciales de la marca en todo el país. Además, la camiseta contará con diseños exclusivos y tecnología similar a la de los clubes europeos, desarrollada por dos diseñadores europeos.
Nike ya vistió a Racing entre 2006 y 2008, cuando reemplazó a Topper. Desde entonces, el club pasó por acuerdos con Penalty, Olympikus, Topper y Kappa, vigente hasta finales de este año.
Milito viajó acompañado por el secretario del club, Kevin Feldman, y las reuniones se mantuvieron en estricto hermetismo hasta el jueves, cuando el club difundió el anuncio mediante un video en redes sociales. Racing expresó: “A partir de 2026, Nike será nuestro sponsor técnico oficial, reforzando nuestro compromiso de vestir la historia, la pasión y la grandeza del club”.
La empresa se encargará de la indumentaria de juego y entrenamiento del fútbol masculino y femenino, sus divisiones formativas, otros deportes y también lanzará una línea lifestyle exclusiva para los hinchas.
Fútbol y próximos partidos:
Racing enfrentará a Aldosivi, aunque la atención está puesta en Flamengo, el miércoles en Río de Janeiro. Por eso, el entrenador Gustavo Costas reservará a varios jugadores. Facundo Cambeses será titular tras regresar de la Selección Argentina, reemplazando a Gabriel Arias, quien sufrió un esguince acromioclavicular derecho ante Banfield. En el banco estará Francisco Gómez, arquero de la Reserva de 20 años.