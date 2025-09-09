Quinto día de paro de colectivos en Paraná: esperan que un giro nacional destrabe el conflicto
Este martes se cumple el quinto día consecutivo de paro del transporte urbano de pasajeros en Paraná, dispuesto por la Unión Tranviarios Automotor (UTA). La medida de fuerza se definió la semana pasada luego de que el grupo empresario Buses Paraná abonara solo el 50% de los salarios a los choferes que trabajan en el ejido urbano.
Los empresarios justificaron la decisión señalando que el Municipio no cumplió con los pagos en tiempo y forma. Sin embargo, desde el Departamento Ejecutivo Municipal aseguraron que el 4 de septiembre se depositaron los fondos correspondientes.
La situación genera aún más malestar porque, mientras tanto, los choferes que cumplen funciones en el área metropolitana y jurisdicción provincial recibieron el 100% de sus haberes, dado que esa concesión se mantiene vigente hasta el próximo año, a diferencia del servicio urbano de Paraná, que pasará a otra empresa.
La novedad de este martes es que la firma recibirá 250 millones de pesos del gobierno nacional en concepto de la tarjeta SUBE, un giro que, de acuerdo con lo previsto, debería destrabar el conflicto salarial. Con ese aporte, los empresarios ya no tendrán excusas para cancelar la deuda con los trabajadores.
En paralelo, el viernes pasado el Municipio firmó con la Provincia el convenio para que se aporten los fondos del esquema de subsidios a la demanda, anunciado por el gobernador Rogelio Frigerio y que alcanzará a todas las ciudades con servicio de transporte urbano.
