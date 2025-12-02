“Quiero unir a los argentinos”: Conmovedora intención de Esteban Bullrich ofreciendo ser candidato a presidente en 2027 “si su familia lo permite”
En el cierre de un año cargado de agenda electoral, Esteban Bullrich manifestó su intención de postularse como candidato a la presidencia en 2027. “Creo que, aunque pierda, puedo unir a los argentinos; esa es mi misión”, afirmó el exsenador nacional durante una entrevista con Carlos Pagni en LN+.
Además, compartió su perspectiva sobre la situación política actual en el país: “La Argentina no necesita héroes de bronce”.
El exministro de Educación recordó que, al dejar su banca en la Cámara Alta, renunció “a los honores pero no a la lucha”, y dijo que su objetivo sigue siendo “dejar un mejor país” para sus hijos.
“Me quiero presentar como candidato a presidente en 2027”, expresó. Sin embargo, precisó que la decisión final dependerá de su familia.
“Mi lucha es dejarles un mejor pais a mis hijos”
Esteban Bullrich, exsenador, reveló que le gustaría ser candidato a presidente en 2027 para “unir a los argentinos”.
Bullrich expresó que, debido a su condición de salud, solo puede mover los ojos, que considera “la puerta del alma” y que entonces su eventual campaña electoral será como “mi alma hablándole al alma de los argentinos”.
“No sé cuánto tiempo me queda, pero sí sé qué tengo que hacer con él: amar, servir, reconciliar y sembrar esperanza. Ese es mi liderazgo, ese es mi camino, esa es mi fe”, afirmó, citando una frase de su próximo libro “Una nueva Buenos Aires”.
En su análisis sobre la actualidad, Bullrich manifestó su descontento con los gobiernos a nivel internacional y con la gestión local del presidente Javier Milei.
"No sé cuánto tiempo me queda, pero sé qué hacer con él"
El exsenador Esteban Bullrich reflexionó sobre la realidad del país a través de un fragmento de su libro.
“La Argentina no necesita héroes de bronce, líderes infalibles ni iluminados que prometan salvaciones instantáneas. La Argentina necesita almas grandes, hombres y mujeres que acepten la humildad como cimiento, el diálogo como método, la verdad como disciplina, la cercanía como estilo, la compasión como fuerza política y la reconciliación como horizonte”.
El ex legislador nacional del PRO también habló de la necesidad de renovar el pacto de unión nacional, y volvió a referirse al libro que fue coescrito con Jorge Colina y Enrique Morad, que surgió a partir de su experiencia durante la campaña de 2017, en la que buscaba una banca en el Senado.
“Cuando recorrí la provincia como candidato a senador, descubrí, con una claridad casi dolorosa, que Buenos Aires no era lo que muchos imaginaban desde lejos”, señaló.
Bullrich contó que allí pudo observar en las calles bonaerenses la realidad de los vecinos y que la diferencia “no era solo económica, sino existencial”.