Quiénes son los diputados que votaron en contra de la Ley de Emergencia Pediátrica y el Hospital Garrahan
En una nueva jornada histórica para el país, la Cámara de Diputados volvió a decirle “no” a Javier Milei y a los vetos que había lanzado hacia la Ley de Financiamiento Universitario y a la Ley de Emergencia Pediátrica, que garantiza fondos básicos para el Hospital Garrahan. Hay dos entrerrianos de la bancada libertaria.
En lo que respecta a la Ley de Emergencia en Pediatría, fueron 242 los legisladores votantes, de los cuales 181 dieron su voto afirmativo para que la norma salga a pesar de la resistencia libertaria, mientras que otros 60 apoyaron la iniciativa del presidente. En tanto, hubo una sola abstención.
Uno por uno, los diputados que votaron en contra de la Emergencia Pediátrica son:
AJMECHET, SABRINA Pro C.A.B.A. NEGATIVO
ALMIRON, LISANDRO La Libertad Avanza Corrientes NEGATIVO
ANSALONI, PABLO La Libertad Avanza Buenos Aires NEGATIVO
ARABIA, DAMIAN Pro C.A.B.A. NEGATIVO
ARAUJO, MARIA FERNANDA La Libertad Avanza C.A.B.A. NEGATIVO
ARDOHAIN, MARTIN Pro La Pampa NEGATIVO
ARJOL, MARTIN Liga Del Interior Eli Misiones NEGATIVO
BALLEJOS, NANCY Pro Entre Ríos NEGATIVO
BENEDIT, BELTRAN La Libertad Avanza Entre Ríos NEGATIVO
BENEGAS LYNCH, BERTIE La Libertad Avanza Buenos Aires NEGATIVO
BONGIOVANNI, ALEJANDRO Pro Santa Fe NEGATIVO
BORNORONI, GABRIEL La Libertad Avanza Córdoba NEGATIVO
CERVI, PABLO Liga Del Interior Eli Neuquén NEGATIVO
CORREA LLANO, FACUNDO La Libertad Avanza Mendoza NEGATIVO
DE SENSI, MARIA FLORENCIA Pro Buenos Aires NEGATIVO
DIEZ, ROMINA La Libertad Avanza Santa Fe NEGATIVO
EMMA, NICOLAS La Libertad Avanza C.A.B.A. NEGATIVO
ESPERT, JOSE LUIS La Libertad Avanza Buenos Aires NEGATIVO
FERNANDEZ MOLERO, DAIANA Pro C.A.B.A. NEGATIVO
FERREYRA, ALIDA La Libertad Avanza C.A.B.A. NEGATIVO
FINOCCHIARO, ALEJANDRO Pro Buenos Aires NEGATIVO
GARCIA, CARLOS La Libertad Avanza Chaco NEGATIVO
GARRAMUÑO, RICARDO Somos Fueguinos Tierra del Fuego NEGATIVO
GIUDICI, SILVANA Pro C.A.B.A. NEGATIVO
HUESEN, GERARDO La Libertad Avanza Tucumán NEGATIVO
IBAÑEZ, MARIA CECILIA La Libertad Avanza Córdoba NEGATIVO
IGLESIAS, FERNANDO ADOLFO Pro C.A.B.A. NEGATIVO
LEMOINE, LILIA La Libertad Avanza Buenos Aires NEGATIVO
LLANO, MERCEDES La Libertad Avanza Mendoza NEGATIVO
MACYSZYN, LORENA La Libertad Avanza Buenos Aires NEGATIVO
MAQUIEYRA, MARTIN Pro La Pampa NEGATIVO
MARQUEZ, NADIA La Libertad Avanza Neuquén NEGATIVO
MARTINEZ, ALVARO La Libertad Avanza Mendoza NEGATIVO
MAYORAZ, NICOLAS La Libertad Avanza Santa Fe NEGATIVO
MENEM, MARTIN La Libertad Avanza La Rioja NEGATIVO
MILMAN, GERARDO Pro Buenos Aires NEGATIVO
MONTENEGRO, GUILLERMO La Libertad Avanza Buenos Aires NEGATIVO
MONTI, FRANCISCO Liga Del Interior Eli Catamarca NEGATIVO
MORENO OVALLE, JULIO La Libertad Avanza Salta NEGATIVO
OROZCO, EMILIA La Libertad Avanza Salta NEGATIVO
PAULI, SANTIAGO La Libertad Avanza Tierra del Fuego NEGATIVO
PELUC, JOSE La Libertad Avanza San Juan NEGATIVO
PICAT, LUIS ALBINO Liga Del Interior Eli Córdoba NEGATIVO
PIPARO, CAROLINA La Libertad Avanza Buenos Aires NEGATIVO
PONCE, MARIA CELESTE La Libertad Avanza Córdoba NEGATIVO
QUINTAR, MANUEL La Libertad Avanza Jujuy NEGATIVO
QUIROZ, MARILU Pro Chaco NEGATIVO
RITONDO, CRISTIAN A. Pro Buenos Aires NEGATIVO
RODRIGUEZ MACHADO, LAURA Pro Córdoba NEGATIVO
SANCHEZ WRBA, JAVIER Pro Buenos Aires NEGATIVO
SANTILLAN JUAREZ BRAHIM, JULIANA La Libertad Avanza Buenos Aires NEGATIVO
SANTILLI, DIEGO Pro Buenos Aires NEGATIVO
SANTURIO, SANTIAGO La Libertad Avanza Buenos Aires NEGATIVO
SOTOLANO, MARIA Pro Buenos Aires NEGATIVO
TORTORIELLO, ANIBAL Pro Rio Negro NEGATIVO
TREFFINGER, CESAR La Libertad Avanza Chubut NEGATIVO
VASQUEZ, PATRICIA Pro Buenos Aires NEGATIVO
VILLAVERDE, LORENA La Libertad Avanza Rio Negro NEGATIVO
YEZA, MARTIN Pro Buenos Aires NEGATIVO
ZAPATA, CARLOS RAUL La Libertad Avanza Salta NEGATIVO.