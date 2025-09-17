Quiénes son los 67 diputados que votaron en contra de la Ley de Financiamiento Universitario
Tras un debate histórico, la Cámara de Diputados de la Nación rechazó los vetos presidenciales a la Ley de Financiamiento Universitario y a la Ley de Emergencia Pediátrica. De esta forma, el Congreso le asestó un duro golpe al Gobierno de Javier Milei, que intentó frenar el aumento presupuestario para las universidades públicas y el Hospital Garrahan.
En lo que refiere puntualmente al Financiamiento Universitario, la norma quedó ratificada en la Cámara baja con 174 votos a favor, 67 en contra y 2 abstenciones, en una votación donde la oposición logró imponerse en la ley que garantiza fondos esenciales para la educación superior.
La votación se dio en un contexto de gran movilización social en defensa de la salud y la educación pública.
Uno por uno, los diputados que votaron en contra del Financiamiento Universitario, fueron:
AJMECHET, SABRINA Pro C.A.B.A. NEGATIVO
ALMIRON, LISANDRO La Libertad Avanza Corrientes NEGATIVO
ANSALONI, PABLO La Libertad Avanza Buenos Aires NEGATIVO
ARABIA, DAMIAN Pro C.A.B.A. NEGATIVO
ARAUJO, MARIA FERNANDA La Libertad Avanza C.A.B.A. NEGATIVO
ARDOHAIN, MARTIN Pro La Pampa NEGATIVO
BACHEY, KARINA ETHEL Pro San Luis NEGATIVO
BALLEJOS, NANCY Pro Entre Ríos NEGATIVO
BENEDIT, BELTRAN La Libertad Avanza Entre Ríos NEGATIVO
BENEGAS LYNCH, BERTIE La Libertad Avanza Buenos Aires NEGATIVO
BESANA, GABRIELA Pro Buenos Aires NEGATIVO
BONGIOVANNI, ALEJANDRO Pro Santa Fe NEGATIVO
BORNORONI, GABRIEL La Libertad Avanza Córdoba NEGATIVO
CAMPERO, MARIANO Liga Del Interior Eli Tucumán NEGATIVO
CAPOZZI, SERGIO EDUARDO Pro Rio Negro NEGATIVO
CERVI, PABLO Liga Del Interior Eli Neuquén NEGATIVO
ORREA LLANO, FACUNDO La Libertad Avanza Mendoza NEGATIVO
DE SENSI, MARIA FLORENCIA Pro Buenos Aires NEGATIVO
DIEZ, ROMINA La Libertad Avanza Santa Fe NEGATIVO
EMMA, NICOLAS La Libertad Avanza C.A.B.A. NEGATIVO
ESPERT, JOSE LUIS La Libertad Avanza Buenos Aires NEGATIVO
FERNANDEZ MOLERO, DAIANA Pro C.A.B.A. NEGATIVO
FERREYRA, ALIDA La Libertad Avanza C.A.B.A. NEGATIVO
FINOCCHIARO, ALEJANDRO Pro Buenos Aires NEGATIVO
GARCIA, CARLOS La Libertad Avanza Chaco NEGATIVO
GARRAMUÑO, RICARDO Somos Fueguinos Tierra del Fuego NEGATIVO
GARRIDO, JOSE LUIS Por Santa Cruz Santa Cruz NEGATIVO
GIUDICI, SILVANA Pro C.A.B.A. NEGATIVO
HUESEN, GERARDO La Libertad Avanza Tucumán NEGATIVO
IBAÑEZ, MARIA CECILIA La Libertad Avanza Córdoba NEGATIVO
IGLESIAS, FERNANDO ADOLFO Pro C.A.B.A. NEGATIVO
LASPINA, LUCIANO ANDRES Pro Santa Fe NEGATIVO
LEMOINE, LILIA La Libertad Avanza Buenos Aires NEGATIVO
LLANO, MERCEDES La Libertad Avanza Mendoza NEGATIVO
MACYSZYN, LORENA La Libertad Avanza Buenos Aires NEGATIVO
MAQUIEYRA, MARTIN Pro La Pampa NEGATIVO
MARQUEZ, NADIA La Libertad Avanza Neuquén NEGATIVO
MARTINEZ, ALVARO La Libertad Avanza Mendoza NEGATIVO
MAYORAZ, NICOLAS La Libertad Avanza Santa Fe NEGATIVO
MENEM, MARTIN La Libertad Avanza La Rioja NEGATIVO
MILMAN, GERARDO Pro Buenos Aires NEGATIVO
MONTENEGRO, GUILLERMO La Libertad Avanza Buenos Aires NEGATIVO
MONTI, FRANCISCO Liga Del Interior Eli Catamarca NEGATIVO
MORENO OVALLE, JULIO La Libertad Avanza Salta NEGATIVO
OMODEO, PAULA Creo Tucumán NEGATIVO
OROZCO, EMILIA La Libertad Avanza Salta NEGATIVO
PAULI, SANTIAGO La Libertad Avanza Tierra del Fuego NEGATIVO
PELUC, JOSE La Libertad Avanza San Juan NEGATIVO
PICAT, LUIS ALBINO Liga Del Interior Eli Córdoba NEGATIVO
PIPARO, CAROLINA La Libertad Avanza Buenos Aires NEGATIVO
PONCE, MARIA CELESTE La Libertad Avanza Córdoba NEGATIVO
QUINTAR, MANUEL La Libertad Avanza Jujuy NEGATIVO
QUIROZ, MARILU Pro Chaco NEGATIVO
RITONDO, CRISTIAN A. Pro Buenos Aires NEGATIVO
RODRIGUEZ MACHADO, LAURA Pro Córdoba NEGATIVO
SANCHEZ WRBA, JAVIER Pro Buenos Aires NEGATIVO
SANTILLAN JUAREZ BRAHIM, JULIANA La Libertad Avanza Buenos Aires NEGATIVO
SANTILLI, DIEGO Pro Buenos Aires NEGATIVO
SANTURIO, SANTIAGO La Libertad Avanza Buenos Aires NEGATIVO
SOTOLANO, MARIA Pro Buenos Aires NEGATIVO
TORTORIELLO, ANIBAL Pro Rio Negro NEGATIVO
TOURNIER, JOSE FEDERICO Liga Del Interior Eli Corrientes NEGATIVO
TREFFINGER, CESAR La Libertad Avanza Chubut NEGATIVO
VASQUEZ, PATRICIA Pro Buenos Aires NEGATIVO
VILLAVERDE, LORENA La Libertad Avanza Rio Negro NEGATIVO
YEZA, MARTIN Pro Buenos Aires NEGATIVO
ZAPATA, CARLOS RAUL La Libertad Avanza Salta NEGATIVO.