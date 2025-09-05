Quiénes pagan el costo del ajuste
Adán H. Bahl – Contador. Candidato a Senador Nacional por Fuerza Entre Ríos
Dólar, tasas, peleas en el gobierno y coimas dominaron la agenda mediática en los últimos días. Son temas importantes porque definen el rumbo económico y político, pero lo más grave es cómo esas decisiones repercuten en la vida cotidiana de la gente: en la mesa de los hogares, en los bolsillos de los jubilados, en quienes menos tienen. Detrás de cada titular se esconden realidades invisibles: jóvenes que no pueden estudiar, mujeres que crían solas a sus hijos, jubilados que deben elegir entre medicarse o comer.
En Entre Ríos esa realidad se siente con fuerza. La devaluación de diciembre de 2023 derrumbó ingresos en un 20% en pocos meses, y nunca se recuperaron. Aunque la inflación bajó, los salarios siguen sin alcanzar, mientras el Gobierno nacional eligió el camino del ajuste y la destrucción, lo que se traduce en hospitales sin insumos, universidades debilitadas y rutas abandonadas.
Son miles las víctimas invisibles del ajuste: la mujer que perdió su empleo y ahora vende comida para subsistir, el trabajador al que le cerraron la fábrica, la joven que dejó la facultad para cuidar a sus hermanos, el jubilado que estira los medicamentos, la madre que espera toda la noche en la guardia con su hijo, los chicos que ya no toman leche ni comen carne.
Un ejemplo distinto fue lo ocurrido ayer en el Congreso, cuando se defendieron los derechos de las personas con discapacidad frente al veto presidencial. Tras meses de lucha y estigmatización, estas familias lograron visibilizar su situación y conquistar un avance. Ese hecho demostró que cada voto en el Congreso cuenta y que la política puede marcar la diferencia cuando se conecta con la gente.
El mismo Gobierno vetó la recomposición de ingresos para jubilados y la moratoria previsional. Esa decisión golpea sobre todo a las mujeres: 9 de cada 10 no podrán jubilarse. En Entre Ríos, más de 30.000 mujeres próximas a los 60 años quedarán sin acceso a una jubilación y deberán esperar hasta los 65 para acceder a la PUAM, que es mucho menor que la mínima. Los varones tampoco están mejor: 7 de cada 10 no llegarán a cumplir con los aportes necesarios. Todo en nombre del superávit fiscal, mientras se condena a miles de entrerrianos a una vejez en la pobreza.
Por eso la lucha por la Ley de Emergencia en discapacidad debe servir como enseñanza: defender la universidad pública, motor de desarrollo y movilidad social; acompañar a los jóvenes que enfrentan desempleo y precarización; sostener a las familias que viven con lo justo. No hablamos de estadísticas: son vidas, sueños postergados y esfuerzos que no alcanzan.
El Gobierno insiste en que “el mercado lo resuelve todo”, pero lo que el Estado abandona recae sobre las familias, en especial sobre las mujeres y los niños. Cuidar no puede ser solo una tarea privada: es una responsabilidad colectiva. Los problemas reales no se resuelven con slogans, sino con políticas públicas serias, escuchando y entendiendo a la gente.
Cuidar a Entre Ríos es defender a quienes están en la primera línea del impacto, recuperar la justicia social como valor central del peronismo y garantizar que cada entrerriano pueda vivir con dignidad, acceder a salud, educación, trabajo y un futuro posible.
En estas elecciones no se trata solo de rechazar la motosierra. Se trata de elegir entre destrucción o construcción, entre indiferencia o empatía, entre exclusión o cuidado. Esa es la verdadera razón de ser de la política.