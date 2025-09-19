Quién le pone el cascabel al gato: El juez Martínez de Giorgi rechazó tomar la Causa $LIBRA
El juez Marcelo Martínez de Giorgi rechazó la competencia para investigar la causa por la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA promocionada por el presidente Javier Milei. El conflicto volverá ahora a ser analizado por la Cámara Federal.
Esta semana, el juez Ariel Lijo, subrogando a su colega María Servini, le derivó la causa a Martínez de Giorgi quien ya tenía un expediente en el que está imputada la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, por facilitar audiencias con el presidente a cambio de sumas de dinero.
Martínez de Giorgi sostuvo que, si bien comparte el criterio de conexidad entre las causas, la Cámara Federal ya había dicho que debían tramitar separadas.
La causa que está en manos de Martínez de Giorgi se inició como consecuencia de la denuncia formulada el 28 de febrero de 2025 por los diputados nacionales Mónica Frade y Maximiliano Ferraro.
Se denunció un presunto mecanismo mediante el cual la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, habría facilitado audiencias a cambio de dinero con el Presidente de la Nación.
En particular, se denunció que cobraría sumas de dinero para lograr ese cometido y que en el marco de esta práctica fue que acercó a Hayden Davis, presunto precursor de la criptomoneda “$Libra”, al presidente, circunstancia que derivó en que este último difundiera el proyecto en cuestión.
Para el juez Lijo, que está reemplazando a Servini, existe una “mancomunidad probatoria y de personas imputadas” entre ambos expedientes, por lo que decidió que las causas tramiten juntas, en manos de Martínez de Giorgi. El fiscal es el mismo, Eduardo Taiano, que continuará con la causa.
Hoy Martinez de Giorgi sostuvo que él ya había sostenido que “debían tramitar en forma conjunta a fin de evitar un dispendio jurisdiccional en detrimento de una pronta y mejor administración de justicia -postura que aquí se reafirma”
Pero que “no menos cierto es que las últimas decisiones adoptadas por el Superior (la Cámara Federal) que guardan relación con la materia han establecido un criterio diferente”
El juez rechazó la competencia, devolvió la causa al Juzgado Federal 1 a cargo de Servini y subrogado actualmente por Lijo, para que en su caso eleve el conflicto a la Cámara Federal para que resuelva.