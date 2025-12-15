¿Quién dijo que todo está perdido?: Sorpresivo Martín Fierro de Oro al CONICET
Por primera vez se entregó el premio Martín Fierro de Streaming en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. El clima era el de un debut esperado, con ansiedad, competencia y una sensación compartida de estar asistiendo a un punto de inflexión.
Con una gala atravesada por rivalidades, anuncios y una noche llena de euforia y humor, las transmisiones en vivo tuvieron su primera gran ceremonia. El cierre dejó una postal histórica que suspendió cualquier competencia. La conducción estuvo a cargo de Paula Chaves y Damián Betular.
La apertura marcó de inmediato el tono. Luis Ventura, presidente de APTRA, irrumpió en escena disfrazado de Albus Dumbledore de Harry Potter, un gesto que desarmó cualquier intento de solemnidad clásica. Hubo risas, aplausos y comentarios cruzados en las mesas. El mensaje fue claro: el streaming entraba al universo Martín Fierro, pero lo hacía con sus propias reglas, su desparpajo y su caos característico.
La ceremonia avanzó con ritmo ágil, cruces espontáneos y un lenguaje mucho más cercano al de una transmisión en vivo que al de una gala tradicional. Los discursos, lejos de centrarse solo en trayectorias individuales, pusieron el foco en equipos, comunidades y procesos colectivos. En ese marco, los premios comenzaron a delinear su noche.
El primer tramo de la noche reconoció a Seba de Caro, de Gelatina, como Columnista, seguido por el premio a Actualidad, que quedó en manos de Ángel responde, el ciclo de Bondi liderado por Ángel de Brito. En la categoría El más border del streaming, el reconocimiento fue para Lo del Turco, de La canchita TV, confirmando que el costado irreverente también tiene su lugar dentro del ecosistema.
La categoría Co conducción femenina consagró a Yoyi Francella, de Luzu TV, mientras que Martín Garabal fue reconocido como Figura humorística masculina. Aunque no estuvo presente, su premio fue uno de los más comentados de la noche y reafirmó el peso del humor autorreferencial dentro del streaming. El carácter federal del formato también tuvo su espacio: Cabaret Voltaire, de Brindis (Rosario), y Dólar Blue, de La Casa del Streaming (Misiones), compartieron el premio a Mejor programa federal, ampliando el mapa más allá de Buenos Aires.
En el rubro deportivo, Flavio Azzaro se llevó la estatuilla a Voz periodística deportiva por su trabajo en AZZ, mientras que Momi Giardina, de Luzu TV, fue distinguida como Figura humorística femenina, con un discurso cargado de emoción y sentido de pertenencia. “Lo primero que tengo para decirles que yo me río mucho de mí misma, Sus traumas háganlo risa, que es lo mejor que les puede pasar”, aconsejó la bailarina.
La noche continuó con uno de los premios más celebrados: Ángela Torres fue consagrada Talento revelación, consolidando su crecimiento dentro del streaming y recibiendo una ovación sostenida.
El periodismo tuvo un momento destacado con el premio Informativo, que fue compartido por Segurola y Habana (Futurock) y La Mañana (Infobae).
La música también tuvo su espacio con Gracias Mercedes, de OLGA, ganador como Transmisión especial musical, mientras que Cuidemos El Fútbol (CEF), de AZZ, se impuso en la categoría Deportivo. El premio a Conducción femenina fue para Nati Jota, de OLGA, quien dejó una de las frases más representativas de la gala: “Hemos llegado, ya no estamos de extras en un Martín Fierro de medios tradicionales”, una declaración que sintetizó el espíritu del evento.
El ritmo de la ceremonia se sostuvo con el reconocimiento a Stream Conicet: Fondo del Mar, del Schmidt Ocean Institute, como Transmisión especial, un anticipo de lo que sería el gran cierre de la noche.
El stream del CONICET ganó el Martín Fierro a la Mejor Transmisión Especial. Aguante la ciencia argentina y la universidad pública. Hermoso ver la cara de Trebucq y Mariana Brey que militan todos los días para hacer mierda el paíspic.twitter.com/6KhHGWnDF3
— Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) December 15, 2025
Más adelante, Industria Nacional, de Gelatina, fue distinguido en la categoría Político, mientras que La Voz, de Streams Telefe & LUZU TV, se llevó el premio a Stream react. En Humorístico, el ganador fue Soñé que volaba, de OLGA, y Davoo Xeneize fue reconocido como Streamer, reforzando el peso de las comunidades digitales.
El premio a Co-conducción masculina quedó en manos de Damián Betular, de OLGA, quien también era protagonista como conductor de la ceremonia. Iván Schargrodsky, de Cenital, fue distinguido como Voz periodística, con un discurso que reivindicó un periodismo más reflexivo en tiempos de velocidad extrema.
En Musical, el reconocimiento fue para Un poco de ruido, mientras que el Clip del año, elegido por voto del público, quedó para LUZU TV, confirmando el poder de su comunidad, pese a que Occhiato les había pedido a sus seguidores que no inviertan dinero en aquel premio.
La recta final profundizó la lectura de la noche. La Cruda, de OLGA, ganó como Mejor contenido on demand; Nadie dice nada, de Luzu TV, se impuso en Interés general; y Tapados de laburo, de OLGA, fue reconocido como Programa revelación, con un agradecimiento colectivo que reflejó el trabajo en equipo detrás del proyecto. Juan Pablo Varsky, de Clank!, fue distinguido como Entrevistador, mientras que Sería increíble, de OLGA, ganó en Magazine, y Mi primo es así, también de OLGA, se llevó el premio en Semanal.
El peso de las audiencias quedó claro con LUZU TV como ganadora a Mejor comunidad, por voto del público. En Dupla del año, el reconocimiento fue para Germán Beder y Joaquín Cavanna, de Vorterix, y Luquitas Rodríguez, también de Vorterix, se consagró como Conducción masculina, con un discurso descontracturado que mezcló humor y emoción, saludando a su madre y homenajeando al Papa Francisco. El premio a Mejor producción integral quedó en manos de OLGA, consolidando su dominio a lo largo de la ceremonia.
Pero el verdadero punto de inflexión llegó con el anuncio final. El Martín Fierro de Oro fue para Stream CONICET: “Fondo del mar”, del Schmidt Ocean Institute. El salón entero se puso de pie y estalló en una ovación unánime, con el canto espontáneo de “Conicet, Conicet”. En una noche atravesada por la competencia, especialmente por la tensión permanente entre OLGA y Luzu, los dos canales más fuertes del streaming argentino, el cierre fue un consenso absoluto. La ciencia, la divulgación y el impacto educativo lograron suspender cualquier rivalidad.
La transmisión del CONICET junto al instituto Schmidt Ocean ganó el Martín Fierro de Oro de streaming. pic.twitter.com/uD0vUrJX1r
— Corta (@somoscorta) December 15, 2025
Todos los ganadores
Oro
Stream Conicet: “Fondo del mar” – Schmidt Ocean Institute
Mejor producción integral
Olga
Conducción masculina
Luquitas Rodríguez – Vorterix
Dupla del año
Germán Beder y Joaco Cavanna – Vorterix
Mejor comunidad (voto del público)
LUZU TV
Semanal
Mi primo es así – OLGA
Magazine
Sería increíble- OLGA
Entrevistador
Juan Pablo Varsky – Clank!
Programa revelación
Tapados de laburo – OLGA
Interés general
Nadie dice nada – Luzu TV
Mejor contenido on demand
La cruda – OLGA
Clip del año (voto del público)
LUZU TV
Musical
Un poco de ruido
Voz periodística
Iván Schargrodsky – Cenital
Co conducción masculina
Damián Betular – Olga
Streamer
Davo
Humorístico
Soñé que volaba – OLGA
Stream react
La Voz – Streams Telefe & LUZU TV
Político
Industria Nacional – Gelatina
Transmisión especial
Stream Conicet: Fondo del Mar – Schmidt Ocean Institute
Conducción femenina
Nati Jota – Olga
Deportivo
Cuidemos el fútbol – AZZ
Transmisión especial musical
Gracias Mercedes – Olga
Informativo
Segurola y Habana – Futurock
La mañana – Infobae
Talento revelación
Ángela Torres – Luzu TV
Figura humorística femenina
Momi Giardina – Luzu TV
Voz periodística deportiva
Flavio Azzaro – AZZ
Mejor programa federal
Cabaret Voltaire – Brindis (Rosario)
Dólar Blue – La Casa del Streaming (Misiones)
Figura humorística masculina
Martín Garabal – Luzu TV
Co conducción femenina
Yoyi Francella – Luzu TV
El más border del streaming
Lo del Turco – La canchita TV
Actualidad
Ángel responde – Bondi
Columnista
Seba de Caro – Gelatina.