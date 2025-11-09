Quedó inaugurado en Paraná el Círculo de Suboficiales y Agentes del Servicio Penitenciario de Entre Ríos
Con la presencia del ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, se inauguró en Paraná el Círculo de Suboficiales y Agentes del Servicio Penitenciario de Entre Ríos.
Este nuevo espacio, impulsado por la familia penitenciaria, tiene como objetivo brindar beneficios y servicios al personal. La entidad, que funciona en la Unidad Penal N° 1 de Paraná, fue conformada en base a un estatuto que fue actualizado y adecuado a las necesidades actuales del cuerpo penitenciario.
“El Círculo es un espacio fundamental para los agentes y suboficiales del Servicio, porque permite la interacción, la distensión y garantiza beneficios a través de convenios firmados por la asociación”, explicó el ministro Roncaglia durante el acto.
Del evento participaron también el director general del Servicio Penitenciario, Alejandro Miotti; el jefe de Policía, Claudio González; además de funcionarios municipales, provinciales y representantes de las fuerzas de seguridad con asiento en la capital entrerriana.