Quedó inaugurada la repavimentación del Acceso Sur a Concordia
El gobernador Rogelio Frigerio inauguró la obra de repavimentación del Acceso Sur a Concordia, una de las principales vías de ingreso a la ciudad desde la ruta nacional 14, concretada gracias a la articulación entre la provincia y el municipio.
El Acceso Sur constituye una vía estratégica para el tránsito pesado, concentrando gran parte del traslado de producción y mercaderías de la región. Su deterioro evidenció la necesidad urgente de intervención. Con la repavimentación finalizada, se mejoró la accesibilidad al Parque Industrial, optimizando la seguridad y transitabilidad para las familias de El Martillo, Benito Legerén, Villa Adela, Las Tejas y zonas aledañas, además de favorecer el desarrollo productivo y turístico de Concordia.
El gobernador Frigerio destacó que este acceso “es un lugar trascendente hoy, pero lo será mucho más en el futuro porque es el polo logístico e industrial que estamos planificando con el intendente Azcué, un polo que potenciará el desarrollo del sector privado no solo en Concordia, sino en toda la región de Salto Grande“.
Asimismo, remarcó que “era fundamental liberar esta vía para los vecinos de Concordia” y recordó que “en abril dijimos que la íbamos a tener terminada en octubre. Creo que nos adelantamos un poco. Estamos muy contentos de dar solución a un problema que llevaba tanto tiempo”.
Por su parte, el Intendente Francisco Azcué resaltó: “Nos sentimos muy respaldados. Esto demuestra la importancia que le da nuestro gobernador y su equipo a Concordia. Estas obras, particularmente esperadas, muestran lo valioso de trabajar de forma articulada municipio, provincia y Nación“.
El secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, señaló que “Concordia simboliza lo que le pasa a Entre Ríos: la brecha entre lo que somos y lo que podemos ser. Para achicarla se necesita planificación, y esta obra representa justamente eso”.
Detalles de la obra
El proyecto fue inicialmente financiado por el Gobierno Nacional y elaborado por la provincia en 2022. Luego, mediante un convenio firmado en julio de 2024, la obra pasó a la órbita provincial, con la participación activa del municipio en trámites y gestiones para garantizar su continuidad.
Presencias en el acto
Acompañaron al gobernador:
- Ministros de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider
- Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas
- Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso
- Secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello
- Presidenta del Consejo General de Educación, Alicia Fregonese
- Legisladores Cielo Espejo, Marcelo Lopez y Nancy Ballejos