Quedó habilitada la ampliación del edificio del Juzgado de Ejecución de Penas de Paraná
Con la firma del acta de recepción de obra, realizada el 3 de diciembre pasado, finalizó la ampliación del edificio donde funciona el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Paraná. La intervención permitió incorporar espacios destinados al trabajo de las dependencias de los Ministerios Públicos, fortaleciendo la capacidad operativa del organismo.
La obra consistió en la construcción de dos oficinas adicionales, proyectadas para el funcionamiento de la Defensa pública y de la Fiscalía, lo que permitirá mejorar la coordinación institucional y optimizar la atención y el seguimiento de los procesos vinculados a la ejecución de penas.
El proyecto fue diseñado por la Dirección de Arquitectura Judicial del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y se desarrolló mediante el sistema de construcción en seco a partir de una estructura de perfiles de acero galvanizado liviano (Steel Frame), elegido por su rapidez de ejecución, eficiencia estructural y adaptabilidad para ampliaciones en edificios en funcionamiento.
En el marco del Concurso de Precios Nº 05/25, convocado por la Oficina de Compras, la empresa Supermod S.A.S. resultó adjudicataria tras presentar una propuesta por 34.528.284,39 pesos, monto con el cual se ejecutó la obra bajo supervisión técnica permanente.
La firma del acta marcó el inicio del plazo de garantía de doce meses, período durante el cual la empresa contratista deberá responder por eventuales vicios o defectos constructivos.
La culminación de esta ampliación constituye un avance significativo en la mejora continua de la infraestructura del Poder Judicial, aportando espacios funcionales y adecuados para las tareas que desarrollan los equipos técnicos y profesionales que intervienen en materia de ejecución penal.
Fuente: SIC-STJ.-