Quedaron habilitados los nuevos sanitarios y espacios renovados en los Tribunales de Colón
Se habilitó la obra de remodelación y ampliación de sanitarios en los Tribunales de Colón, tras la firma del acta de recepción, que se realizó ayer. La ejecución de los trabajos demandó una inversión de 60.189.170 pesos y contempló, además de la reparación y modernización de los baños existentes, la incorporación de un sanitario adaptado para personas con discapacidad motriz, que antes no contaba el edificio.
La obra incluyó también un Office para la Guardia Policial y la ampliación del espacio destinado al Data Center, previendo superficie suficiente para una futura expansión tecnológica. Durante la ejecución, el traslado y reubicación del equipamiento estuvo a cargo de las áreas de Informática Jurídica e Intendencia del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
Con un presupuesto oficial de 67.632.915 pesos, según el Expediente 3.897/24 y el Concurso de Precios Nº 03/25, la obra fue adjudicada a la empresa Incofa, de Concordia, entre cinco oferentes.
La supervisión estuvo a cargo de la Dirección de Arquitectura Judicial. Los trabajos comenzaron el 7 de julio, tuvieron un plazo de ejecución de 70 días corridos y cuentan con un plazo de garantía de un año.