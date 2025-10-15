Quedan pocos días para inscribir instituciones en La Noche de los Museos
Crece la expectativa por una nueva edición de La Noche de los Museos. Espacios educativos, culturales y patrimoniales de toda la provincia pueden participar de un gran evento federal que se realizará el 14 de noviembre de 19 a 24, con entrada libre y gratuita. La inscripción es online y finaliza este lunes 20 de octubre. Organiza la Secretaría de Cultura de Entre Ríos junto al Consejo Provincial de Cultura.
La Noche de los Museos Entrerrianos es una celebración que pone en valor el patrimonio cultural, histórico, artístico y científico de la provincia. La jornada es abierta a la comunidad y se acompaña de visitas guiadas, espectáculos y actividades especiales que incluyen muestras de música, danza, fotografía, artes visuales, proyecciones, lecturas, exposiciones y diversas propuestas artísticas.
La convocatoria 2025 está dirigida a museos, centros culturales, bibliotecas, archivos, instituciones educativas y otros espacios patrimoniales vinculados a la cultura que deseen sumarse.
La inscripción es gratuita y se les proveerá del material de comunicación correspondiente. Pueden inscribirse en el siguiente formulario: ENLACE
Por más información, dirigirse al área de Cultura local correspondiente.