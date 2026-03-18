Quebró el mítico restaurante Brighton, una joya del microcentro porteño y bar notable de la Ciudad
Mientras otros bares tradicionales del microcentro porteño logran recuperar su actividad y renovar su público, la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires dispuso en febrero la quiebra del emblemático bar The New Brighton, uno de los espacios más representativos de la gastronomía local.
El establecimiento, reconocido como uno de los 88 bares notables de la Ciudad, contaba con una historia que se remonta a 1908, cuando funcionaba como una sastrería frecuentada por la élite británica de la Pampa húmeda. En 1925, incluso, recibió la visita del entonces príncipe de Gales, Edward VIII, quien años más tarde abdicaría al trono para casarse con Wallis Simpson.
Según relata el libro Cafés notables de Buenos Aires, de Horacio Spinetto, el vínculo del príncipe con el lugar fue tan significativo que permitió exhibir en el local el escudo del Príncipe de Gales, un privilegio excepcional fuera del ámbito de la Mancomunidad de Naciones.
La sastrería funcionó hasta 1976, pero el espacio mantuvo su impronta británica, consolidándose como punto de encuentro para almuerzos de negocios. Con el paso del tiempo, el bar atravesó distintas etapas, siempre condicionado por los vaivenes de la economía argentina, y contó con figuras destacadas como el chef Gato Dumas, quien aportó un estilo de bistró al lugar.
En su etapa más reciente, el Brighton sufrió un cierre total durante la pandemia de COVID-19 en 2020. Tras su reapertura en noviembre de 2021, buscó adaptarse a nuevas tendencias, con una propuesta orientada a un público más joven y al turismo, aunque sin lograr revertir las dificultades económicas.
Finalmente, el 27 de febrero de 2026, el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N.º 3 de la Ciudad de Buenos Aires decretó su quiebra, medida que fue publicada en el Boletín Oficial.
A partir de la resolución judicial, la contadora Nancy Edith Contreras fue designada como síndica, y los acreedores tendrán plazo hasta el 24 de abril para solicitar la verificación de sus créditos. Además, se estableció que el 9 de junio deberán presentarse los informes individuales, mientras que el 7 de agosto se dará a conocer el informe general del proceso.
El cierre del Brighton marca así el fin de un histórico espacio porteño, símbolo de una época y testigo de más de un siglo de transformaciones en la vida social y gastronómica de la ciudad.