“Que responda que las acusaciones son falsas o que se baje”: la dura exigencia de Majul a Espert
El candidato a diputado por Buenos Aires de La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert, atraviesa un momento crítico en medio del escándalo por sus presuntos vínculos con el empresario Fred Machado, acusado de narcotráfico y lavado de dinero. La polémica crece al punto de que hasta el periodista Luis Majul, cercano al oficialismo, exigió públicamente que Espert aclare las acusaciones o renuncie a su postulación.
“Que lo explique, o que renuncie, o que se baje. Repito, que Espert responda que las acusaciones son mentiras o que renuncie”, lanzó Majul en un editorial que resonó fuerte en el oficialismo.
''Que Espert responda que las acusaciones son falsas o que se baje'': Luis Majul pidió al diputado que abandone la candidatura, asegurando que ''el daño que le hace al Gobierno es descomunal''. https://t.co/qhW9zEpQNK pic.twitter.com/RBSSejqvah— MDZ Online (@mdzol) October 3, 2025
Entrevista polémica y respuestas evasivas
La presión aumentó tras una entrevista de Espert en A24, donde fue consultado varias veces sobre la supuesta transferencia de 200 mil dólares de Machado para su campaña de 2019. El legislador se negó a responder de manera directa en cada oportunidad, lo que alimentó aún más las dudas y la controversia.
“¿Está claro? O responde claramente que él no recibió los 200 mil dólares que puso Fred Machado… o que renuncie a la candidatura”, insistió Majul, quien remarcó que el silencio del libertario daña al propio oficialismo.
“Que se baje”
El periodista sostuvo que mantener a Espert en la boleta representa un riesgo político para Javier Milei y su gobierno:
“Si no, el daño que le va a terminar haciendo al gobierno en general y al país en particular va a ser descomunal, desproporcionado”, advirtió.
Además, calificó de “insuficiente” la explicación que el legislador dio en televisión: “La explicación a medias que dio ayer ante Pablo Rossi y después ante Santiago Fioriti no alcanza”, apuntó.
La Justicia confirmó más vuelos de los admitidos
La situación de Espert se complicó aún más con las revelaciones judiciales. El juez Marcelo Martínez De Giorgi comprobó que el dirigente voló 35 veces en aviones de Machado durante la campaña presidencial de 2019, un número que contrasta con la única vez que él había reconocido públicamente.
En el expediente, el propio Espert terminó admitiendo:
“En algunas oportunidades utilicé, con fines electorales, aviones que —según se estableció ahora— directa o indirectamente pertenecerían a esta persona, según se supone”.
El caso amenaza con convertirse en uno de los mayores escándalos políticos de la campaña, golpeando de lleno al oficialismo y a un aliado clave del presidente Javier Milei.