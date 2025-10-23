¿Qué pasó con Lourdes, de Bandana?: Su mamá denunció su desaparición
La madre de Lourdes Fernández, ex integrante del grupo Bandana, denunció la desaparición de su hija en la noche de este miércoles 22 de octubre. En la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad, la mujer indicó que perdió el contacto con la artista el pasado 4 de octubre, por lo que no sabe nada de ella desde hace casi tres semanas.
Cuando personal de la policía acudió al domicilio de Lourdes en el barrio porteño de Palermo para investigar sobre el hecho, ella no se encontraba allí y quien atendió la puerta fue su ex pareja, Leandro García Gómez.
El hombre habría atendido el timbre muy enojado y, de manera alterada, gritó que ya no era más pareja de Lourdes y que ella ya no vivía en ese domicilio. Además, explicó que él tampoco sabe dónde se encuentra.
Cabe recordar que, a finales de 2022, Fernández había generado honda preocupación al compartir una foto con el rostro completamente moretoneado tras denunciar que fue víctima de violencia de género de parte de García Gómez.
Tras denunciarlo en una comisaría y recibir un botón antipánico, Lourdes volvió a estar en pareja con García Gómez, algo que ocurrió repetidamente en lo que fue un vínculo violento y tóxico.
Incluso, en mayo de este año, Fernández había sorprendido al compartir una foto en su perfil de Instagram junto al hombre, y con un raro mensaje: “He tomado decisiones de las cuales me arrepiento y las tomé como experiencias de aprendizaje. Soy humana, no perfecta, como cualquier otra persona”.
“Nosotros tenemos que ser el cambio que queremos ver en el mundo. Reconozco que cometí un error y quiero disculparme por cualquier daño que haya causado en tu vida. Espero que algún día puedas perdonarme”, agregó.
Aquel posteo lo cerró con un “LeanGG”, lo que pareciera ser un apodo para su ex pareja. Y, en las últimas horas, Lourdes se mostró activa en sus redes utilizando el mismo apodo.
En una historia de Instagram, la cantante publicó una foto de dos manos formando un corazón y escribió: “Grax LeanGG. Con mucho amor. Repara el vínculo. Es importante sol, tenemos una sola vida y un solo amor”.
Aquellas palabras toman por sorpresa, teniendo en cuenta que su madre no tiene comunicación con ella hace semanas pero sí utilizó sus redes, a donde también compartió una selfie con su gato.
Y, además, a pesar de que García Gómez aseguró ya no ser pareja de Lourdes ni conocer su paradero, ella parecería seguir enviándole mensajes públicos. Según se confirmó, su reconciliación más reciente había sido hace apenas dos meses.
Por otro lado, hace apenas unos días, se había confirmado que Bandana volvería a los escenarios con la presencia de Lissa Vera, Virginia de Cunha, Valeria Gastaldi y, además, Lourdes Fernández.