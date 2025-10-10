“¿Qué es esta vaina? Estoy en shock”: la primera reacción de Corina Machado tras ganar el Premio Nobel de la Paz
La líder opositora venezolana María Corina Machado dijo estar “en shock” al conocer que fue galardonada el viernes con el Premio Nobel de la Paz, según un video enviado por su equipo de prensa a la agencia de noticias AFP. Machado, de 58 años, pasó a la clandestinidad el año pasado poco después de denunciar fraude en la reelección de Nicolás Maduro el 28 julio de 2024.
El Comité Noruego del Nobel indicó que otorgó el galardón a la dirigente por su “incansable” defensa de la democracia venezolana ante el “brutal” gobierno de Nicolás Maduro.
¡Nuestra querida Maria Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025! Merecidísimo reconocimiento a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por nuestra libertad y democracia. ¡La primer Nobel de Venezuela! ¡Enhorabuena @mariacorinaya, Venezuela será… pic.twitter.com/jpmrUEujtL
— Edmundo González (@EdmundoGU) October 10, 2025
“íEstoy en shock!”, se escucha a Machado decir a Edmundo González Urrutia en una llamada telefónica. “¿Qué es esta vaina? Yo no lo puedo creer”, insistió la dirigente en la conversación.
González Urrutia reemplazó a Machado como candidato en las pasadas presidenciales luego de que fuera inhabilitada políticamente. La política encabezó de todos modos la campaña con mitines en todo el país.
“Estamos en shock de alegría”, le dice González, que partió al exilio también poco después de los comicios. En el video se le ve con el teléfono hablando con Machado, que no aparece en video.
La opositora política sostiene que Maduro robó la elección y publicó en un sitio web copias de las actas de las máquinas de votación para probar que González resultó vencedor. El chavismo desestima esos documentos.
“Oh my god… I have no words.”
Listen to the emotional moment this year’s laureate Maria Corina Machado finds out she has been awarded the Nobel Peace Prize.
Kristian Berg Harpviken, Director of the Norwegian Nobel Institute, shared the news with her directly before it was… pic.twitter.com/OCUpNz752k
— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025
Vente Venezuela, el movimiento político de María Corina Machado, considera que el Nobel de la Paz 2025, concedido a la líder opositora, es un “estímulo” que “reconoce y “enaltece” la lucha de todos los demócratas y de todo un pueblo por la libertad.
“Es un sentimiento indescriptible, es el reconocimiento a un trabajo de años de María Corina y, obviamente, de un equipo. Y, al final, pienso que es el reconocimiento a la lucha de un pueblo”, dijo a la agencia EFE José Antonio Vega, coordinador de Vente Venezuela y de la coalición opositora Comando con Venezuela en España.
Es también un “premio que enaltece la lucha de todos los demócratas, de todos los ciudadanos que luchan, obviamente, por un mundo en paz”, agregó.
“En Venezuela, estamos luchando contra un régimen que, hace años, le declaró la guerra a sus ciudadanos (y al mundo occidental), y que nos ha tocado confrontarlo -explicó-. Y la lucha justamente es eso, para rescatar la paz, la tranquilidad, pues cerca de nueve millones de venezolanos hemos tenido que emigrar para conseguir esa paz que allá pues nos fue negada”.
“Es un reconocimiento que nos estimula (…) a seguir luchando, a seguir confiando en un liderazgo que ha gozado de la legitimidad de los ciudadanos”, comentó sobre Machado el opositor Vega, que reside en España.
Más allá de todos los premios, la mayor recompensa que ella tiene es la de su propio pueblo, “que la legitimó en las urnas”, comentó en alusión a las elecciones presidenciales de julio 2024.
Por su parte, el opositor venezolano Leopoldo López aseguró este viernes que el Nobel concedido a Machado es también un reconocimiento a “un pueblo decidido al cambio”. “Felicitaciones a Maria Corina Machado por este merecido reconocimiento a tu valentía y lucha incansable por la democracia, la libertad y los DDHH”, señaló López, exiliado en Estados Unidos.
López, quien lideró la oposición al entonces presidente Hugo Chávez en 2008, fue opositor de Nicolás Maduro y encarcelado en 2018 tras las protestas contra el gobierno chavista.
Tras la noticia apuntó que este premio “también honra la fuerza de un pueblo decidido al cambio, que nada ni nadie detendrá hasta alcanzar una Venezuela libre y democrática”.
BREAKING NEWS
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2025 #NobelPeacePrize to Maria Corina Machado for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to… pic.twitter.com/Zgth8KNJk9
— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025
El Comité Nobel noruego, con sede en Oslo, destacó su figura “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.
Jørgen Watne Frydnes, presidente del comité noruego del Nobel, la definió como “una figura clave y unificadora en una oposición política que antes estaba profundamente dividida, una oposición que encontró un terreno común en la demanda de elecciones libres y un gobierno representativo”.
Durante la lectura del fallo, Frydnes la describió también como “una valiente y comprometida defensora de la paz, una mujer que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad”.
El Comité subrayó que Machado demostró que las herramientas de la democracia son también las de la paz, y afirmó que la galardonada “encarna la esperanza de un futuro diferente, en el que se protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos y se escuchen sus voces”.
Como líder del movimiento democrático en Venezuela, añadieron, es uno de los ejemplos más extraordinarios de valentía civil en América Latina en tiempos recientes.
A los 58 años, Machado se convirtió en la cara visible de las protestas contra el atropello de Maduro. Fue diputada y, a medida que crecía su influencia en la política venezolana, el régimen la proscribió.