Pymes en crisis insondable: “La estabilidad lograda por el Gobierno se parece mucho a la paz de los cementerios”
El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, reclamó al Gobierno nacional una redefinición del programa económico frente a lo que describió como una “crisis sin fin” en el sector productivo, y advirtió que, de mantenerse el rumbo actual, la Argentina se encamina hacia un “equilibrio bajo y socialmente regresivo” que profundizará el cierre de empresas y la pérdida de empleo en 2026.
Rosato reconoció que se logró cierta estabilización de las variables macroeconómicas, pero alertó que la producción nacional quedó “en el subsuelo”. En ese sentido, afirmó que más de 300.000 puestos de trabajo registrados se perdieron desde el inicio de la gestión actual, y lanzó una crítica directa al modelo económico: “La estabilidad lograda por el Gobierno se parece mucho a la paz de los cementerios”.
Las declaraciones se apoyan en un informe del Observatorio IPA, elaborado por el economista Federico Vaccarezza, que analiza el impacto de las políticas oficiales sobre las pequeñas y medianas empresas. El relevamiento describe un escenario de caída de ventas, aumento de costos operativos y fuerte retracción de la actividad, agravado por el contexto recesivo.
Desde IPA cuestionaron además la apertura de importaciones, en particular en los sectores textil y del calzado, sin políticas complementarias que fortalezcan la competitividad de la industria local. “Sin fábricas no solo se profundiza la crisis, sino que se vuelve permanente”, advirtió Rosato, y remarcó que en una economía abierta “bajar los costos en dólares es clave”, algo que —según sostuvo— requiere un plan económico claro y previsible.
El informe concluye que, sin una recuperación del salario real y sin acceso al crédito, la economía corre el riesgo de quedar atrapada en un esquema de estancamiento, con expectativas empresarias negativas y un aumento de la informalidad laboral en los próximos años.