Pusieron en marcha el Operativo Campo Seguro 2026 en Villaguay para reforzar la seguridad rural
Con el objetivo de fortalecer la presencia policial en las zonas productivas y prevenir el delito rural, el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, encabezó el lanzamiento del Operativo Campo Seguro 2026 en la ciudad de Villaguay.
El acto se realizó sobre la ruta provincial 130, frente a la Escuela de Educación Agrotécnica N° 2 Justo José de Urquiza, y forma parte de una política orientada a proteger a los sectores productivos que impulsan la economía entrerriana.
Durante la presentación, Roncaglia destacó que “estamos articulando una nueva instancia del operativo Campo Seguro en Villaguay, con un gran despliegue policial”, y remarcó que se mantuvo un diálogo directo con integrantes de la Sociedad Rural para escuchar sus demandas vinculadas a la prevención del abigeato. En ese marco, subrayó que la presencia policial cumple un rol clave para disuadir el delito, y señaló que se incorporó tecnología como drones térmicos y monoculares térmicos para mejorar la prevención.
El operativo prevé un incremento significativo de las recorridas preventivas, controles de tránsito en rutas provinciales y caminos vecinales, y una articulación directa con los productores rurales de la zona. En esta edición 2026, participan unidades de la Dirección de Prevención de Delitos Rurales, con apoyo logístico de las jefaturas departamentales de la región.
El ministro estuvo acompañado por el jefe de Policía de la provincia, Claudio González, la diputada Susana Alejandra Martina Pérez, el presidente de la Sociedad Rural, Gustavo Meichtry, autoridades de la plana mayor policial, representantes de entidades agrarias y directivos de la comunidad educativa rural.
El despliegue del Operativo Campo Seguro 2026 se enmarca en una estrategia integral de seguridad que se desarrolla en toda la provincia, orientada a reducir delitos como el abigeato y el hurto de maquinaria, además de garantizar la seguridad vial en zonas de alta circulación de transporte de cargas.