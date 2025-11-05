Punto ER incorpora un servicio gratuito para trasladar obras literarias desde Entre Ríos hacia Buenos Aires
El proyecto Punto ER, impulsado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, la Dirección de Industrias Culturales y Creativas y la Representación del Gobierno de Entre Ríos en CABA, continúa ampliando sus alcances con un nuevo servicio gratuito de traslado de obras literarias desde distintos puntos de la provincia hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
El objetivo central del programa es fortalecer la circulación, visibilidad y difusión de las producciones literarias entrerrianas, generando un vínculo colaborativo que promueve el encuentro entre autores, editoriales y lectores, y potencia la presencia de la literatura de Entre Ríos en nuevos espacios culturales.
Un puente entre la provincia y la capital
Bajo el lema “Circulando cultura, conectando territorios”, Punto ER busca consolidar un canal permanente de intercambio entre Entre Ríos y Buenos Aires, ofreciendo un sistema logístico gratuito que facilita la llegada de libros, revistas y producciones editoriales a ferias, librerías y eventos culturales.
Los puntos de referencia del programa son:
- Punto en Paraná: Secretaría de Cultura, Carlos Gardel 42, Paraná, Entre Ríos.
- Punto en Buenos Aires: Casa de Entre Ríos, Suipacha 844, CABA.
La iniciativa está dirigida a editoriales entrerrianas, librerías locales, escritores y escritoras, organizaciones culturales y ONG que deseen proyectar sus producciones en nuevos territorios.
Cómo participar
Quienes deseen sumarse a esta propuesta deben completar el formulario de inscripción disponible en el siguiente enlace, donde se detallan las bases y condiciones del programa:
https://forms.comunicacionentrerios.com/f/199/puntoer
Consultas y coordinación:
industriasculturales@entrerios.gov.ar
beneficiosentrerrianos@gmail.com