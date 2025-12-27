Pullaro tras la aprobación del Presupuesto 2026: “Las rutas nacionales se van a seguir deteriorando”
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, cuestionó con dureza la asignación de recursos nacionales para infraestructura vial y reafirmó la postura de su bloque legislativo en contra de los recortes en educación y discapacidad, en el marco de una actividad oficial en la que presentó 190 nuevos móviles policiales para Rosario.
El mandatario advirtió que el presupuesto que la Nación destina a rutas para todo el país es inferior a la inversión que realiza Santa Fe en su propia red vial, y alertó que, de mantenerse ese esquema, el deterioro de las rutas nacionales será inevitable.
Durante un acto realizado en la Estación Policial Sudoeste, Pullaro se refirió al debate parlamentario y detalló la posición de los legisladores santafesinos frente al proyecto oficial: “Nuestro bloque se opuso al artículo 30, que tenía que ver fundamentalmente con el desfinanciamiento de la ley de discapacidad y el de la educación pública”, afirmó.
En el contexto de la discusión del Presupuesto 2026, el titular del Ejecutivo provincial subrayó la necesidad de que el texto incluya las deudas que el Estado nacional mantiene con las provincias. En ese sentido, sostuvo: “Queríamos que se contemple la deuda que tiene Nación con muchas provincias, entre ellas Santa Fe, la cual es sumamente importante, referida a la deuda de la caja de jubilación y del pacto fiscal”.
Al referirse a la obra pública, Pullaro comparó los recursos disponibles en ambas administraciones y expresó su preocupación por el escenario previsto para el próximo año: “Nosotros hubiésemos querido que haya mayor presupuesto para infraestructura vial. El gobierno tiene para todo el país menos presupuesto, alrededor de 360 mil millones, que lo que nosotros tenemos para reparar rutas en Santa Fe. Esto va a hacer que las rutas de Nación se sigan deteriorando”.
Refuerzo de la seguridad en Rosario
En paralelo a las definiciones políticas, el gobernador encabezó la entrega de 190 camionetas Chevrolet Montana destinadas a la Unidad Regional II, adquiridas mediante licitación pública en el marco de la Ley de Emergencia en Seguridad.
Durante la ceremonia, Pullaro se dirigió a las fuerzas policiales y destacó la baja en los índices delictivos registrada en la provincia: “Queremos tener la provincia más segura de la República Argentina”, afirmó, y concluyó que “hace dos años, nadie en esta ciudad, en la provincia o en la República Argentina, creía que era posible lo que lograron: contener el delito y bajar la violencia”.