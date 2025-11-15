Pullaro: “Santa Fe tiene la responsabilidad histórica de liderar en nuestro país”
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó este sábado el acto por el 452° aniversario de la fundación de la ciudad de Santa Fe, realizado en el Parque Arqueológico Ruinas de Santa Fe La Vieja, en Cayastá, sitio donde fue fundada originalmente la capital provincial.
Durante la ceremonia, Pullaro expresó “el enorme honor de ser el gobernador de la Invencible provincia de Santa Fe, que tanto le ha dado a la República Argentina”, para luego realizar un repaso histórico y destacar la figura del Brigadier Estanislao López, quien —según señaló— “supo que esta provincia tenía que liderar la batalla por el federalismo”. Agregó que “Santa Fe no sólo es la provincia Invencible, sino también la provincia de la Constitución Nacional, la que le abrió los brazos a los inmigrantes, para que se establecieran y produjeran, dándonos nuestra matriz productiva”.
El mandatario remarcó que “nuestro Gobierno está trabajando para fortalecer la infraestructura en toda la provincia: el puente Santa Fe–Santo Tomé, el tercer carril de la autopista, la tercera vía entre Reconquista y Avellaneda, la circunvalación de Venado Tuerto y el hospital Regional de Rafaela, el más moderno y con mayor tecnología de la República Argentina”.
Más adelante, destacó que “Santa Fe es una provincia que se cae y se levanta, que siempre mira al futuro”, subrayando que el espíritu santafesino permitió “tener un sistema republicano y federal en la República Argentina”, construido —dijo— “con coraje, valentía e inteligencia”. Asimismo, afirmó: “Es la provincia que hoy tiene la responsabilidad histórica de liderar el cambio que tiene que venir a nuestro país”.
También sostuvo que “no hay forma que Argentina pueda salir adelante si no logra entender que debe producir más, generar empleo y crecimiento económico”, y añadió que la provincia está llamada a cumplir un rol decisivo por “lo que le dimos a la Argentina, pero fundamentalmente por lo que tenemos para darle”.
En el cierre de su mensaje, Pullaro afirmó: “Una vez más vamos a estar luchando por lo que queremos, no con ejércitos, con diálogo y con las herramientas que nos da la democracia”, y destacó que “vamos a defender al federalismo, fortalecer el sistema educativo y seguir dando batalla frontal a las mafias, al crimen organizado y a la violencia”. Concluyó: “Este ejemplo nos va a mostrar que hay una Argentina posible y diferente”.
Santa Fe supo batallar, pero también dialogar
La vicegobernadora Gisela Scaglia resaltó la importancia histórica del sitio al afirmar que “esta tierra tiene una significancia especial, estamos en el lugar donde empieza todo”. En el marco de la Semana Invencible, señaló que el desafío es “educar, contarle a nuestros chicos de dónde venimos, quiénes somos y cuánto esfuerzo costó llegar a este presente”.
Asimismo, remarcó que “Santa Fe supo que había que batallar, pero también supo que había que dialogar”, y destacó que es una provincia que “mira al futuro, que sabe que tiene que ir adelante, que tenemos que ser valientes y aprender de nuestra historia, que hay que tirar todos juntos del mismo carro”.
Del acto participaron los ministros Fabián Bastia (Gobierno e Innovación Pública), Pablo Olivares (Economía), Pablo Cococcioni (Justicia y Seguridad), José Goity (Educación), Victoria Tejeda (Igualdad y Desarrollo Humano) y Susana Rueda (Cultura). También estuvieron presentes el presidente comunal de Cayastá, Edgardo Berli; el intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García; el senador por Garay, Germán Baumgartner; y la presidenta del Concejo Municipal de Santa Fe, Adriana “Chuchi” Molina.