Pullaro: “No nos han cumplido absolutamente nada de lo que firmamos”
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, habló este jueves sobre la Mesa Federal que anunció el Gobierno nacional y afirmó que desde Provincias Unidas, espacio que integra junto a otros cinco gobernadores, “estaríamos dispuestos a dialogar”. Sin embargo, advirtió que hasta ahora ninguno recibió una convocatoria oficial, y señaló que quien debería hacerlo es “el presidente de la República Argentina”.
“Nosotros como provincia firmamos un acuerdo con Guillermo Francos, que es una persona muy correcta, pero no nos han cumplido absolutamente nada de lo que firmamos. Es muy difícil restablecer la confianza cuando alguien pone mucha buena voluntad, pero no tiene el poder para materializar lo que se plantea en las reuniones”, enfatizó Pullaro durante una entrevista con Cadena 3 Rosario.
En este sentido, agregó: “Yo, si estuviera en el lugar del Poder Ejecutivo nacional, indudablemente hubiera convocado a mucha gente que acompañó muchas políticas”.
Pullaro señaló que en las elecciones provinciales que se llevaron a cabo este año, el Gobierno nacional “no superó los 20 puntos” en ninguna, por lo que, “entiendo que deberían dialogar muchísimo con muchos gobernadores que no somos kirchneristas”.
“Entendemos que el kirchnerismo quedó atrás, que no vuelve realmente nunca más a la República Argentina, porque la sociedad no va a mirar hacia atrás”, sostuvo el gobernador de Santa Fe y afirmó: “Queremos que al Gobierno le vaya bien”.
En esa línea, dijo: “Entendemos que la única manera de que le vaya bien es controlando la macroeconomía, pero también logrando que la plata llegue al bolsillo de la gente. Hoy la gente la está pasando muy mal. Tiene que haber una mirada hacia el campo, hacia la industria, que también está muy mal por la apertura de las importaciones. Desde ese lugar debemos generar desarrollo y crecimiento económico”.
Y recordó que desde su provincia acompañaron muchas políticas del Gobierno: “Nosotros nos opusimos, sí, cuando quisieron aumentar las retenciones en febrero de 2024; nos opusimos al recorte a los jubilados, a las universidades, a la discapacidad. Pero en términos generales apoyamos la Ley Bases, apoyamos el Pacto de Mayo, porque entendíamos que eso le hacía bien a la República Argentina”.
“Podríamos estar trabajando juntos para sacar al país adelante sin tener que pensar que hay una amenaza del kirchnerismo en volver al poder”, insistió.
Y continuó: “Queremos que al país le vaya bien y estaríamos dispuestos a dialogar. Pero tiene que haber una contraparte real”.
“A la provincia de Santa Fe no es que solo le deben el stock de deuda del déficit de la Caja de Jubilaciones: también le deben el flujo, es decir, lo que nos tendrían que pagar todos los meses. Hasta el kirchnerismo pagaba el flujo, al menos una parte. Milei, por decreto, lo cortó”, reprochó.
Y recordó que la provincia firmó un acuerdo con Guillermo Francos, que no se ha cumplido. “Por eso es muy difícil sentarnos nuevamente con el jefe de Gabinete o con el ministro del Interior si no están habilitados”, marcó.
“No hablo de acordar cosas nuevas, sino de materializar lo viejo. Y lo viejo en Santa Fe no es nada nuevo: es terminar obras que se había comprometido el Gobierno nacional. De casi 300, las dejaron todas paralizadas. La inmensa mayoría se hizo cargo la provincia”, aclaró Pullaro.
Por eso, sostuvo: “Yo en esto quiero ser muy respetuoso, pero entiendo que quien debería convocar es el presidente de la República Argentina”.