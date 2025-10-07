Pullaro descartó ser candidato a presidente en 2027 y criticó a Milei por el “show” en el Movistar Arena
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, afirmó que no será candidato a presidente en 2027 y cuestionó con dureza al presidente Javier Milei por el espectáculo que encabezó el lunes en el Movistar Arena.
“No voy a ser candidato a Presidente, voy a acompañar a un proyecto de poder”, expresó en diálogo con LN+, y se mostró confiado en que el espacio Provincias Unidas —que integra junto a Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Nacho Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz)— será la próxima fuerza política que gobierne la Argentina dentro de dos años.
Pullaro subrayó que su armado “no es una tercera vía”, sino una alternativa con vocación de poder. “Somos quienes le vamos a poner un freno al kirchnerismo y también a la desesperanza que está proponiendo Milei”, sentenció.
Respecto a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, el mandatario santafesino criticó la falta de diálogo del Gobierno nacional: “Veo un nuevo país. El Gobierno va a tener que tomar decisiones. Veremos si se deja ayudar o se encierra cada vez más”, advirtió.
También manifestó su preocupación por la desconexión del Presidente con la realidad social, marcada por la crisis económica. “No estaban conectando con lo que le pasa a la inmensa mayoría de los argentinos que no llegan a fin de mes, que no tienen plata en el bolsillo, que no están bien. Un Gobierno en otro registro”, señaló.
En tono crítico, Pullaro cuestionó a los funcionarios que participaron del evento de Milei: “Se estaban dando el gusto de tocar en un estadio importante cuando hay cosas muy duras que estamos viviendo los argentinos”, cerró.