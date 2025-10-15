Pullaro criticó a Trump: “Condicionar una ayuda al resultado de una elección nos pone en un lugar bastante preocupante“
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, cuestionó este miércoles los condicionamientos que impuso Donald Trump a la ayuda económica para la Argentina, luego del encuentro entre el expresidente estadounidense y Javier Milei en la Casa Blanca. Durante la reunión, Trump habría sugerido que la asistencia financiera de su país estaría atada a los resultados de las próximas elecciones.
“Condicionar una ayuda al resultado de una elección nos pone en un lugar bastante preocupante”, advirtió Pullaro, al tiempo que expresó su preocupación por la dependencia del Fondo Monetario Internacional o de Estados Unidos frente a las crisis económicas recurrentes del país.
El mandatario provincial señaló que esa inquietud también se reflejó en los mercados financieros, que reaccionaron de manera negativa tras el encuentro en Washington. Además, insistió en la necesidad de mantener el equilibrio fiscal como base para impulsar la inversión en infraestructura, factor que consideró esencial para el crecimiento económico y la generación de empleo.
“No hay país desarrollado que no invierta en rutas, energía, puertos y aeropuertos”, subrayó el gobernador, remarcando que el desarrollo no puede depender de la especulación financiera. En ese sentido, planteó que el país debe enfocarse en generar trabajo y crecimiento desde el interior productivo. “Provincias como Santa Fe y Córdoba, con equilibrio fiscal, están invirtiendo en infraestructura para crecer y vender más”, sentenció.
Pullaro participará este miércoles por la tarde en el acto de Martín Lousteau en Obras Sanitarias, junto a sus pares de Provincias Unidas, entre ellos Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz), Gustavo Valdés (Corrientes) e Ignacio Torres (Chubut).
A las 16 horas, el armado federal lanzará su campaña en la Ciudad de Buenos Aires, en apoyo a Ciudadanos Unidos, la versión local del espacio, que lleva como candidatos a Martín Lousteau (diputado) y Graciela Ocaña (senadora). También se espera la presencia de Juan Schiaretti, Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer, Emilio Monzó y Nicolás Massot, entre otros referentes nacionales.