Pullaro anunció el cierre temporal del Aeropuerto de Rosario por obras de modernización
El gobernador Maximiliano Pullaro recorrió este jueves (07/08) el Aeropuerto Internacional de Rosario (AIR) junto a funcionarios provinciales y autoridades del ente administrador. Allí confirmó el período de cierre por reformas financiadas íntegramente por la Provincia, luego de que el Gobierno nacional retirara su apoyo.
El mandatario adelantó la convocatoria pública para que empresas interesadas presenten ofertas para el reacondicionamiento integral de la pista. Durante la visita se supervisaron avances de obras en ejecución y se precisó que los nuevos trabajos incluyen reacondicionamiento del tramo central de la pista, reconstrucción en hormigón de las cabeceras y de la intersección con la calle de rodaje.
Una infraestructura estratégica
Pullaro remarcó que su gestión tiene una visión productiva y global para Rosario, donde el aeropuerto ocupa un rol clave.
“Queremos abrirnos al mundo, consolidar mercados internacionales y generar nuevos para nuestras empresas. Eso no es posible si no contamos con puertos y aeropuertos en condiciones óptimas”, afirmó.
El gobernador subrayó que la logística es central para reducir costos industriales y reposicionar a Rosario como nodo estratégico del interior argentino. Recordó que la terminal recibió una inversión estimada en 90 millones de dólares para su remodelación, sumada a la obra de la Avenida Jorge Newbery, que ya ejecutó más de la mitad de los 60 millones de dólares previstos.
Inicialmente, el financiamiento iba a ser compartido con la Nación, pero tras la baja del aporte nacional, la Provincia asumirá el 100% de la inversión. El AIR movilizó en los últimos dos años medio millón de pasajeros y proyecta alcanzar 4 millones anuales.
Fechas clave del cierre
La convocatoria estará abierta hasta el 18 de agosto. El 25 de agosto se emitirá el dictamen jurídico, el 28 de agosto se adjudicará la obra y el 1 de septiembre comenzarán los trabajos.
El aeropuerto cerrará temporalmente el 20 de septiembre por 90 días, con reapertura programada para el 18 de diciembre.
El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, explicó que la fecha fue consensuada con ANAC y Orsna para cumplir plazos. Indicó que la contratación directa responde a la urgencia y permitirá elevar el sistema ILS de categoría 1 a categoría 3, habilitando operaciones en condiciones de baja visibilidad.
Más obras, más conectividad
La secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, detalló que se reconstruirán en hormigón las dos plataformas, se aplicará una nueva capa de asfalto en la pista central, se ampliarán ángulos de viraje para aviones de fuselaje ancho y se instalará un nuevo sistema de balizamiento moderno.
Impacto en los vuelos
Aerolíneas Argentinas, Copa Airlines, Gol Linhas Aéreas y LATAM analizan planes de contingencia. Algunas empresas ya rechazaron operar desde el Aeropuerto de Sauce Viejo (Santa Fe), mientras que otras definirán su postura en los próximos días.