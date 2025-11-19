Puerto Algarrobo presentó su 2ª Fiesta Regional del Algarrobo en Casa de Gobierno
El Museo de Casa de Gobierno, dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, fue sede de la presentación oficial de la 2ª Fiesta Regional del Algarrobo, organizada por la Comuna de Puerto Algarrobo. El evento popular se realizará el sábado 22 de noviembre, con entrada libre y gratuita.
Invitan a disfrutar la Fiesta Regional del Algarrobo
Durante el anuncio, la directora de Programas y Promoción Cultural de Entre Ríos, Natalia Prado, señaló: “Agradecemos su presencia y acompañamos este compromiso asumido por el Gobierno Provincial, a través de la Secretaría de Cultura, de apoyar y promover cada una de las fiestas, festivales y eventos culturales de nuestra provincia, que fortalecen nuestra identidad.”
Por su parte, el presidente comunal de Puerto Algarrobo, Félix González, expresó: “Nuestra intención siempre fue contar con una fiesta propia en Puerto Algarrobo, que hace dos años obtuvo su condición de comuna. El nombre de nuestra localidad hace referencia a este árbol tan noble. Hoy nos acercamos a la capital provincial para invitarlos a disfrutar de esta fiesta, de entrada libre y gratuita, que reúne a destacados artistas, artesanos, emprendedores y toda la riqueza de nuestra gastronomía tradicional.”
Sobre el evento
La 2ª Fiesta Regional del Algarrobo tendrá lugar el sábado 22 de noviembre, desde las 19 horas, en el Polideportivo de la Comuna de Puerto Algarrobo, departamento La Paz.
El escenario reunirá a: Francisco Grandoli (chamarritero de Hernandarias), Las Hermanas Vince (chamamé femenino de San Benito), El Polaco Entrerriano (autor de la canción a Puerto Algarrobo), Los del Solar, Azul y Soledad Jacquemain de Villa Elisa, Pasión Campera, Chamamé de Sauce de Luna, Los Amigos de la Polka de Aldea Brasilera, Silvi Franklin, Cumbia Romántica de Santa Fe, Los del Palmar de Santa Fe, junto a grupos de danzas y ballets.
Con entrada libre y gratuita, la fiesta ofrecerá paseo de artesanos de la madera, emprendedores, patio de comidas típicas y sorteos.