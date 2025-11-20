Publican el listado de postulantes para cubrir los cargos de la Defensoría del Pueblo de Paraná
Tras el período de inscripción que estuvo abierto entre el 27 de octubre y el 18 de noviembre, ya se encuentra disponible el listado oficial de aspirantes a los cargos de Defensor/a del Pueblo, Defensor/a Adjunto/a y Defensor/a de los Derechos de las Personas Mayores de la ciudad de Paraná. El registro puede consultarse en Mesa de Entradas, en la web del Concejo Deliberante y en el sitio de la Defensoría del Pueblo.
Desde ahora, la ciudadanía podrá presentar impugnaciones u observaciones a los postulantes durante un plazo de siete días hábiles, desde el 19 de noviembre hasta el 1º de diciembre de 2025. Las presentaciones deberán realizarse por escrito. Cada impugnación será comunicada al postulante correspondiente, quien tendrá tres días para responder desde la notificación.
Entre el 5 y el 9 de diciembre, la Comisión de Enlace del HCD analizará y resolverá las impugnaciones y sus contestaciones. Las decisiones podrán ser apeladas conforme al Régimen Administrativo Municipal, aunque la presentación de recursos no suspenderá la continuidad del proceso.
Una vez conformado el listado final, la Presidencia del HCD convocará a una Sesión Especial entre el 11 y el 19 de diciembre de 2025, destinada exclusivamente a las entrevistas personales. Cada postulante deberá exponer públicamente sus planes y propuestas: 10 minutos para un cargo y hasta 20 minutos si compite por más de uno. La fecha y hora serán notificadas por correo electrónico y el cronograma también será publicado en la web del Concejo.
Tras completar las entrevistas, el Cuerpo deliberará en una reunión de acuerdo y emitirá el dictamen de comisión previsto en el Artículo 3° de la Ordenanza 9.389, antes de proceder a la elección final.
Postulantes a Defensor/a del Pueblo y/o Adjunto/a
Graciela Viva
José Menghi
Fernando Veiga
Facundo Menghi
Lisandro Amavet
Javier Paniagua
Fabián Rojkyn
Cecilia Pautaso
Héctor Bautista
Luciana Etchemendigaray
Postulantes a Defensor/a de los Derechos de las Personas Mayores
Abelardo Espindola
Fernando Veiga
Jésica Correa
Marta Rodríguez
Eliana Fazzari
Ayelén Lambert
Marcia López