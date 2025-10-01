Prueba pastoril de Hereford en Concepción del Uruguay para fortalecer la ganadería entrerriana
En la Estación Experimental Agropecuaria INTA Concepción del Uruguay se llevó a cabo una nueva edición de la Prueba Pastoril de Crecimiento y Desarrollo de la raza Hereford, una iniciativa que refleja la integración del sector público y privado con el objetivo de mejorar la calidad de la producción bovina en Entre Ríos.
La instancia, que se extiende por 15 meses, permite medir el potencial de toros y vaquillas en condiciones ambientales iguales, con la participación de productores cabañeros entrerrianos de la Asociación de Criadores de Hereford, especialistas del INTA y el Ministerio de Desarrollo Económico provincial.
El director de Producción Animal, Martín Sieber, destacó que la provincia trabaja en el fortalecimiento institucional y explicó: “La prueba apunta a sumar conocimientos a partir de mediciones específicas. Es una de las evaluaciones más largas, ya que se inicia en el destete, y está a cargo de los técnicos del INTA Concepción del Uruguay”.
Con gran participación de productores, el especialista Sebastián Vittone puntualizó que los ejemplares evaluados fueron rematados en el mismo predio del INTA, con acceso a toda la información de las mediciones. El estudio analiza el desempeño reproductivo y fenotípico de animales de distintas cabañas de la región, con el fin de crear índices y aportar datos claves para la toma de decisiones en el campo.
Por su parte, la investigadora María Eugenia Munilla subrayó que este trabajo permite al sector privado contar con información actualizada sobre sus rodeos, además de poner en valor la importancia de factores como la alimentación temprana del ternero, la calidad del recurso forrajero, los antecedentes del animal y el peso al destete.