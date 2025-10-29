Proyecto Cruce: Artistas intervendrán con sus obras y trabajos el Museo y Mercado de Artesanías
En el marco del Proyecto Cruce, impulsado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos a través de la Dirección de Industrias Culturales y Creativas, un grupo de nueve artistas intervendrán el Museo y Mercado de Artesanías Carlos Asiaín. La intervención, que se inaugurará el 6 de noviembre a las 20, busca establecer un diálogo entre la artesanía y el arte contemporáneo, mezclando la tradición y la innovación.
El proyecto consiste en una muestra colectiva curada por Casa Banano, donde un grupo de nueve artistas seleccionados intervendrán el Museo y Mercado de Artesanías Carlos Asiaín (calle Urquiza 1239, Paraná). Las obras y los productos se dispondrán en diálogo con la arquitectura del museo y su historia material, estableciendo un cruce sensible entre los lenguajes del arte y el hacer artesanal.
La inauguración será el 6 de noviembre a las 20, con la exposición de obras y la entrega de un premio estímulo ENERSA. El período de muestra se extenderá hasta el 12 de diciembre, en el horario de 8 a 12.
Como continuidad, se proyecta para 2026 una residencia inversa: una visita y experiencia de las tejedoras e hilanderas del Museo de Artesanías en Casa Banano, con una clínica colaborativa orientada a potenciar sus procesos creativos y fortalecer su producción.