Provincias del Delta y Nación firmaron un acta para fortalecer la coordinación ante incendios y emergencias
Autoridades de las provincias que integran el Delta argentino y representantes del Gobierno nacional firmaron un acta compromiso para profundizar la cooperación en la gestión de situaciones de riesgo y emergencia en la región, con especial foco en la prevención y combate de incendios.
El acuerdo fue rubricado este sábado en la localidad santafesina de Alvear, en el marco de una agenda de trabajo conjunto entre Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, junto a organismos federales.
“La capacidad de respuesta ante los incendios es eficiente cuando hay coordinación y entrenamiento. Cada uno debe saber cuál es su rol y trabajar en equipo, hombro con hombro. De eso se trata la integración y en el caso del Delta lo venimos construyendo de manera metódica”, expresó el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, al momento de la firma.
Por Santa Fe suscribió el documento el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez; mientras que por Buenos Aires lo hizo el ministro de Seguridad, Javier Alonso. En representación del Gobierno nacional participó Ignacio Cabello, subdirector ejecutivo de la Agencia Federal de Emergencias.
También formaron parte de la actividad, por Entre Ríos, Pablo Aceñolaza, director de Áreas Protegidas de la Secretaría de Ambiente; el coordinador del Ministerio de Seguridad, Néstor Spesot; y el director de Defensa Civil, Oscar Díaz Bertozzi.
El acta consolida el trabajo articulado que ya vienen desarrollando las provincias del Delta para enfrentar eventos críticos, especialmente los incendios en zonas de humedales. La firma se realizó en el marco del Taller Interprovincial de Combatientes de Incendios Forestales para la Región Delta, que se llevó a cabo durante el fin de semana.
La capacitación reunió a brigadistas de las tres provincias, integrantes de Bomberos Voluntarios, Zapadores y Policía Federal, en una instancia orientada a reforzar la preparación, el entrenamiento conjunto y la coordinación operativa frente a emergencias ambientales.