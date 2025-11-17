Provincias argentinas participan en Chile de una jornada clave para impulsar financiamiento y políticas de desarrollo productivo
En la sede de la CEPAL, en Santiago de Chile, comenzó la Jornada de Ministros y Ministras de Desarrollo Productivo de la Argentina, un espacio de trabajo convocado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Consejo Federal de Inversiones (CFI). El encuentro reúne a autoridades provinciales, especialistas, organismos multilaterales y representantes de gobiernos subnacionales de la región con el objetivo de fortalecer capacidades, compartir experiencias y avanzar en estrategias de financiamiento para el desarrollo productivo.
La apertura estuvo encabezada por el secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs, y el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe. La agenda contempla una mesa internacional sobre tendencias globales en políticas productivas, una sesión dedicada a los avances de la Hoja de Ruta Federal para el Desarrollo Productivo y un diálogo entre gobernadores y autoridades regionales en el marco de REDEPRO.
Salazar-Xirinachs destacó que “el mundo atraviesa una etapa marcada por tensiones geopolíticas y una competencia global por el liderazgo tecnológico”, y subrayó que, ante este escenario, la banca de desarrollo es un instrumento esencial para sostener estrategias industriales de largo plazo. Advirtió además que América Latina “enfrenta el riesgo de una tercera década perdida si no impulsa políticas productivas ambiciosas, territoriales y coherentes”, remarcando la necesidad de fortalecer instituciones, capacidades provinciales y políticas que generen empleo, innovación y oportunidades.
Por su parte, Lamothe señaló que la cooperación entre provincias es crucial para el desarrollo del país, y que uno de los grandes desafíos de las pymes es el acceso al financiamiento. En ese sentido, destacó el trabajo conjunto con las provincias para desarrollar instrumentos que acompañen ese proceso, al que vinculó con la necesidad de una agenda productiva federal que impulse nuevas capacidades, fortalezca sectores estratégicos y genere oportunidades en cada región.
El encuentro incluye la participación de especialistas de FAO, CORFO, CAF y BID, quienes compartirán perspectivas sobre innovación, financiamiento, gobernanza productiva y experiencias comparadas de bancos de desarrollo. También habrá representantes de Ecuador, Brasil, México, Chile, Colombia y Perú para profundizar el intercambio regional. En paralelo, gobernadores y referentes subnacionales debatirán sobre proyectos de alto impacto y agendas regionales conjuntas en el marco de REDEPRO.
La actividad continuará este martes con un enfoque en los desafíos de la banca de desarrollo, la gobernanza de los instrumentos de financiamiento productivo y la presentación de la estrategia del CFI en materia de financiamiento para el desarrollo. La jornada cerrará con una mesa de ministros y ministras en la que cada provincia expondrá sus compromisos y próximos pasos en el marco de una hoja de ruta hacia el desarrollo federal.