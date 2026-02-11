Protesta policial en Santa Fe: se frustró la reunión con el Gobierno y crece la tensión
La expectativa de una mesa de diálogo capaz de descomprimir el conflicto policial en la Provincia de Santa Fe volvió a frustrarse este martes. Tras una jornada marcada por idas y vueltas, la reunión anunciada entre autoridades del Gobierno y el abogado Gabriel Sarla, representante de los efectivos que impulsan el reclamo, finalmente no se concretó hasta entrada la noche de este martes.
Lejos de apaciguar el escenario, la indefinición reactivó la protesta frente a la Jefatura de la Unidad Regional II de Rosario y profundizó un clima de tensión que ya desbordó el plano gremial.
Desde temprano, todo indicaba que el canal de diálogo podía restablecerse. El encuentro había sido anunciado para la tarde en la sede de Gobierno en Rosario, con el objetivo de destrabar un conflicto abierto desde hace varios días, con epicentro en la ciudad y repercusiones en la capital provincial. Sin embargo, la reunión fue primero reprogramada y luego envuelta en una nebulosa que terminó por alimentar el malestar en la calle.
En rigor, la cita estaba pautada inicialmente para las 15. Con el correr de las horas, las gestiones del ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, entre ellas contactos con Maximiliano Pullaro, derivaron en una postergación. Desde el Gobierno provincial explicaron a La Capital que el cónclave se realizaría a las 18.30, pero en el medio surgieron rispideces que complicaron el escenario.
Cerca de las 17, el regreso de Sarla a la esquina de Ovidio Lagos y Lamadrid —donde se concentran los policías autoconvocados— alteró nuevamente la zona. Algunos móviles volvieron a interrumpir el tránsito como señal de protesta, en una escena que se había repetido durante la mañana.
“Se pudo establecer una conversación con la secretaria del ministro”, relató el abogado a los medios presentes. “No hubo propuesta porque no pudimos hablar con el ministro, que estaba reunido con el gobernador. No hubo ninguna oferta”, agregó. Y fue más allá: “Si se comunican habrá una reunión. Pero lo tiene que hacer el ministro personalmente”. Sarla aclaró además que él no negocia, sino que traslada propuestas y que las decisiones finales quedan en manos de los propios policías.
Desde el Ministerio de Seguridad respondieron con firmeza. “A las 18.30 es la reunión. Había quedado que venía”, señalaron fuentes oficiales consultadas por este diario. Las declaraciones cruzadas no cayeron bien en el Ejecutivo y terminaron por enrarecer aún más una negociación que, si bien no fue formalmente dada de baja, quedó suspendida en un clima de desconfianza mutua.
Mientras el diálogo se dilataba, la protesta se profundizó en Rosario. Sin llegar a un acuartelamiento, los efectivos plantearon un corte de crédito laboral y utilizaron móviles oficiales para visibilizar el reclamo. La presencia de patrulleros detenidos frente a la Jefatura y el uso del espacio público como escenario del conflicto encendieron alarmas en el gobierno provincial.
En una conferencia de prensa, el Ejecutivo expuso su postura. “Estas acciones ilícitas y violencia entendemos que quieren golpear la política de seguridad exitosa, le guste a quien le guste. Esta es la política que, junto al gobierno nacional, está bajando el delito y la violencia. Acá trazamos la raya”, sostuvieron desde la cartera de Seguridad.