Prorrogan hasta marzo de 2026 la presentación digital de documentación laboral para empleadores de hasta nueve trabajadores
La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos dispuso la extensión hasta el 31 de marzo de 2026 de los plazos para la presentación digital del Libro Sueldo y la Planilla de Personal correspondientes a empleadores que cuenten con entre cuatro y nueve trabajadores registrados.
La medida se inscribe en el proceso de implementación del Sistema de Presentación y Rúbrica Digital de Documentación Laboral (Sicrel) y surge a partir del diálogo mantenido entre el Gobierno provincial y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos (Cpceer), con el objetivo de facilitar la incorporación de este nuevo segmento de empleadores al sistema digital.
En ese marco, el secretario de Trabajo, Mariano Camoirano, y el presidente del Cpceer, Julio Fochesatto, analizaron los avances y desafíos que presenta la incorporación de este grupo. Al respecto, Camoirano explicó que los empleadores con entre cuatro y nueve trabajadores “constituyen el tercer grupo en incorporarse al sistema digital, luego de aquellos con más de 50 trabajadores y del segmento de entre 10 y 49”, y agregó: “Desde el inicio, junto al ministro Manuel Troncoso, planteamos que esta transformación debía ser lo más ordenada y accesible posible”.
De acuerdo con datos del Registro Digital de Empleadores, este universo alcanza a más de 2.900 empleadores, consolidándose como el tercer segmento en sumarse al sistema, detrás de las empresas con más de 50 trabajadores y de aquellas que emplean entre 10 y 49 personas.
La prórroga tiene como finalidad acompañar el proceso de adecuación al Sicrel, teniendo en cuenta tanto las actualizaciones técnicas como los plazos necesarios para la tramitación de la firma digital, requisito indispensable para cumplir con la presentación de la documentación laboral.
Asimismo, la resolución Nº 485/25 STySS contempla la posibilidad de eximir sanciones por presentaciones fuera de término, siempre que los empleadores acrediten que las demoras se debieron a causas ajenas a su voluntad.
En el caso de los empleadores con 10 o más trabajadores que no hayan podido cumplir con la presentación en tiempo y forma, deberán solicitar una prórroga individual, enviando la documentación respaldatoria al correo documentacionlaboraler@gmail.com, donde deberán acreditar que el certificado de firma digital se encuentra en trámite o que el turno otorgado por el agente certificador fue posterior al vencimiento.
Desde el Gobierno de Entre Ríos destacaron que el Sicrel permite una rúbrica inmediata, agiliza los trámites administrativos y contribuye a la modernización del Estado, la simplificación de procesos y la transparencia en las relaciones laborales.