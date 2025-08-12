Proponen declarar el 4 de junio como “Día de la Milonga Entrerriana” en homenaje a Víctor Velázquez
El senador provincial por el Departamento Tala, Juan Diego Conti, presentó en la Cámara Alta un proyecto de ley para instituir el 4 de junio como “Día de la Milonga Entrerriana”, en conmemoración del natalicio del músico Víctor Velázquez, figura central de la música popular entrerriana.
La iniciativa cuenta con el respaldo de numerosas organizaciones culturales y sociales de la provincia, y fue girada a la Comisión de Legislación General para su tratamiento. Entre las adhesiones se encuentran el Colectivo Cultural “Entre Ríos Sin Fronteras”, la Asociación “Aguaribay”, la Asociación Civil “Aportar”, el Multiarchivo “Oscar Cacho Dutra”, la Agrupación Cultural “Huella Artiguista”, Radio LT11 AM “General Francisco Ramírez”, la Embajada Cultural “ChamarriteRos”, la Asociación “Amigos y Amigas de Linares Cardozo”, el Colectivo GETLER (Guardia Eterna del Tango Liso de Entre Ríos) y vecinos que se sumaron a la propuesta.
“La milonga entrerriana es un patrimonio vivo que nos identifica en el país y en la región. Reconocerla oficialmente y homenajear a uno de sus máximos exponentes como Don Víctor Velázquez es un acto de justicia cultural y de preservación de nuestras raíces”, expresó Conti.
En los fundamentos, el senador destacó que la milonga entrerriana es una expresión musical más alegre y festiva que otras variantes, consolidada por artistas como Víctor Velázquez, quien, además de su trayectoria nacional e internacional, dedicó gran parte de su obra a retratar el paisaje, la historia y el sentir entrerriano.
La fecha elegida recuerda el nacimiento de Velázquez en 1931, en Abra del Chajá (Departamento Tala). Entre sus obras más destacadas figuran la milonga instrumental La primavera y la pieza integral Epopeya del Supremo Entrerriano, en homenaje al general Francisco Ramírez.
El proyecto propone que la Secretaría de Cultura de la Provincia —o el organismo que la reemplace— organice actividades de difusión y promoción cada 4 de junio, para mantener viva esta tradición y acercarla a las nuevas generaciones.
“Con esta iniciativa buscamos que cada año Entre Ríos celebre su música, a sus artistas y su historia. La milonga entrerriana es parte de nuestra identidad y queremos que lo siga siendo en el tiempo”, concluyó el legislador.