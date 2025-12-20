Pronóstico reservado: Christian Petersen cursa una falla multiorgánica
El chef Christian Petersen permanece internado en estado delicado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Ramón Carrillo, en San Martín de los Andes, luego de sufrir una descompensación física mientras intentaba alcanzar la cima del volcán Lanín.
El Ministerio de Salud de Neuquén emitió el jueves un informe médico oficial en el que precisó que el cuadro del cocinero es “reservado” y que presenta falla multiorgánica, por lo que requiere cuidados médicos constantes y de alta complejidad.
En el mismo comunicado, las autoridades sanitarias aclararon que se trata de la única información oficial disponible hasta el momento y desmintieron versiones que atribuían el episodio a una fibrilación auricular.
“Solicitamos especialmente a la comunidad y a los medios respetar la privacidad del paciente y de su familia en este momento tan delicado. El resguardo de su intimidad es fundamental y prioritario”, indicaron en redes sociales. Además, señalaron que cualquier actualización sobre su evolución será difundida únicamente a través de los canales oficiales del ministerio y del hospital.
Cómo ocurrió el incidente en el volcán Lanín
Petersen había comenzado el ascenso a la cumbre de 3.747 metros junto a un grupo de diez excursionistas y guías especializados. Según la información disponible, el chef no contaba con la preparación física adecuada para la exigencia de la travesía, lo que provocó su descompensación durante el recorrido.
Los guías actuaron de inmediato, brindándole primeros auxilios y coordinando el descenso hasta la base del volcán. Allí, personal de Gendarmería intervino en el operativo de rescate y posteriormente Petersen fue trasladado al hospital para recibir atención médica especializada.