Promueven la adhesión a la Boleta Digital para modernizar el Estado y reducir el uso de papel
La Municipalidad de Paraná impulsa la adhesión a la Boleta Digital, un formato que evita la impresión de papel, reduce el consumo de recursos y contribuye a una gestión pública más eficiente y sustentable.
Adherirse a la Boleta Digital permite simplificar la gestión de las tasas municipales y, al mismo tiempo, colaborar con una ciudad que cuida sus recursos y promueve prácticas más sostenibles.
Con este sistema se reduce el uso de papel, ya que las boletas se envían directamente al correo electrónico del contribuyente. Además, el sistema permite acceder más rápidamente a la información tributaria, organizar las boletas por inmueble y elegir entre distintos medios de pago disponibles.
Desde el municipio destacaron que cada adhesión implica menos impresión de documentos, menos distribución y mayor eficiencia en la gestión municipal.
Cómo adherirse
Quienes figuren como titulares en la boleta pueden adherirse a la Boleta Digital a través de las siguientes vías:
- Página de AFIM, ingresando al botón Boleta Digital (con DNI y número de trámite).
- Mi Paraná, en la sección “Mi Estado Tributario”.
- Asistente virtual Muni por WhatsApp.
- Sistema SIAT con clave fiscal.
Para completar el proceso es necesario registrar y validar una dirección de correo electrónico, que será utilizada para recibir las boletas.
La adhesión es voluntaria en esta etapa y desde la Municipalidad invitan a vecinos y contribuyentes a sumarse a esta modalidad, que reduce el uso de papel y acompaña la transformación digital de los servicios municipales.